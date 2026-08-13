Ученые протестировали 60 китайских чаёв: большинство результатов оказались обнадёживающими

В недавнем исследовании, опубликованном на страницах журнала Science of Food, группа исследователей оценила загрязнение вредными элементами, статус загрязнения, а также неканцерогенные и канцерогенные риски для здоровья, связанные с бестселлером чая, продаваемого онлайн (BSTSO) в Китае.ПредысторияЧто происходит, если в ежедневной чашке чая также содержатся следовые количества вредных элементов? Чай широко употребляется в Китае и по всему миру, а онлайн-покупки становятся всё более распространёнными. Чайные растения часто выращивают в кислых почвах, где опасные элементы могут накапливаться в чайных листьях.Исследования показывают, что опасные и токсичные элементы представляют различные риски для здоровья, включая канцерогенные, мутагенные и тератогенные эффекты. Национальное почвенное обследование в Китае выявило стандартные превышения по мышьяку (As), кадмию (Cd), хрому (Cr), меди (Cu), ртуть (Hg) и свинцу (Pb), при этом кадмий показал самый высокий уровень превышения среди этих шести элементов. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы прояснить риски, связанные с вредными элементами в всё более популярных онлайн-чайных продуктах.Об исследованииВ 2022 году исследователи приобрели 60 онлайн-образцов чая в Китае, включающих по 10 сортов чёрного, белого, тёмного, жёлтого, улуна и зелёного чая, при этом типы чая классифицируются согласно Международной организации по стандартизации (ISO) 20715. Молотый чайный порошок (0,5 г) переваривался в микроволновке с использованием смеси азотной кислоты и соляной кислоты, с добавлением дополнительной концентрированной азотной кислоты, разбавленной до 50,0 мл и анализируемой.Контроль качества включал шесть дубликатов образцов, три заготовки реагентов, три пустых спайка и три спайка образцов. Критерии точности и качества были подтверждены с использованием сертифицированных справочных материалов (CRM) GBW10052. Шесть вредных элементов — As, Cd, Cr, Hg, Cu и Pb — измерялись с помощью индуктивно-связанной плазмо-тандемной масс-спектрометрии (ICP-MS/MS). Восстановление, ограничение обнаружения (LoD) и лимит количественной оценки (LoQ) соответствовали национальному стандарту GB 5009.268-2016.Для оценки уровней загрязнения использовались индекс загрязнения (Pi) и индекс синтетического загрязнения Немерова (NSPI). Неканцерогенный риск оценивался с использованием коэффициента опасности (HQ) и индекса опасности (HI) для молодежи в возрасте 18–44 лет, взрослых среднего возраста 45–59 лет и взрослых 60 лет и старше.Канцерогенный риск оценивался с использованием инкрементального пожизненного канцерогенного риска (CRi) и общего канцерогенного риска для As, Cd, Cr и Pb, в соответствии с протоколами Агентства по охране окружающей среды США (USEPA). Параметры воздействия, используемые в оценке риска, включают скорость приема, частоту воздействия, продолжительность воздействия и массу тела.В расчёте риска использовались пероральная эталонная доза (RfD), нижний доверительный предел эталонной дозы (BMDL) и канцерогенный коэффициент наклона (SF). Расчёты рисков использовали общие концентрации элементов, измеряемые в переваренных чайных листьях, а не концентрации, измеряемые в заваренных чайных настоях.РезультатыИз 60 собранных образцов максимальные концентрации As, Cd, Cr, Cu, Hg и Pb не превышали китайские стандарты. Средние концентрации составляли 0,28 мг/кг для As, 0,35 мг/кг для Cd, 1,18 мг/кг для Cr, 13,2 мг/кг для Cu, 0,004 мг/кг для рт. ст. и 0,65 мг/кг для Pb.Поскольку концентрации были ниже канадского предела во всех образцах, 91,7% находились на уровне или выше иранского предела. Концентрации CD были на уровне или выше канадского предела в 65,0% и на уровне или выше иранского предела во всех образцах. Cr был ниже канадского предела в 95,0% выборок, Pb — ниже канадского предела во всех выборках, тогда как 23,3% превысил иранский предел.Согласно китайским стандартам, уровни индекса загрязнения (Pi) для всех шести вредных элементов и индекса синтетического загрязнения Немероу (NSPI) считались безопасными для шести видов чая.По канадским стандартам Cd показывал световое загрязнение в зелёном, жёлтом и тёмном чае, а уровень тревоги — в улун и белом чае, тогда как Cr — уровень тревоги в зелёном и тёмном чае. Согласно иранским стандартам, Cd и NSPI указывали на сильное загрязнение зелёным и жёлтым чаем, а Cd — на сильное загрязнение в тёмном чае.Средние значения Pi варьировались от 0,01 (рт. ст.) до 0,44 (Cu). NSPI был безопасен по китайским стандартам, боевой готовностью по канадским стандартам и средним по иранским стандартам.Самый низкий средний индекс риска (HI) был обнаружен в чёрном чае (0,47), тогда как в темном чае был самый высокий индекс HI (0,74). Средние значения HI для молодых людей (0,61), лиц среднего возраста (0,59) и лиц в возрасте 60 лет и старше (0,62) также были зафиксированы.Все значения HI оставались ниже 1, что указывает на то, что неблагоприятные неканцерогенные эффекты считались маловероятными в рамках модели риска исследования. Наибольшее влияние на HI (29,0%), затем CD (20,9%), Cu (20,7%), Pb (16,9%), Cr (12,1%) и Hg (0,4%).Смоделированный канцерогенный риск был самым высоким для жёлтого чая (4,4E-4) и самым низким для чёрного (1,5E-4), с значениями 3,9E-4 для зелёного чая, 3,4E-4 для темного чая, 2,6E-4 для белого чая и 2,3E-4 для улуна. Средние значения канцерогенного риска составляли 4,06E-4 для молодежи, 2,17E-4 для взрослых среднего возраста и 2,77E-4 для пожилых людей.Все три средние значения по возрастным группам превысили допустимый верхний предел 1,0E-4 по классификации риска исследования. Cd вносил наибольший вклад в CR, варьируясь от 77,2% в чёрном чае до 88,4% в жёлтом чае; В среднем Cr внесли 10,0%, а As — 7,4%.Однако модель консервативно предполагала полное пищеварение и 100% усвоение вредных элементов, что, по мнению авторов, значительно переоценило реальные риски для здоровья.ВыводыАнализ показал, что концентрации вредных элементов в самых продаваемых онлайн-чаях в среднем были ниже китайских национальных стандартов, но сравнения с канадскими и иранскими стандартами выявили дополнительные опасения по поводу загрязнения.Неканцерогенный риск оставался ниже порогов среди молодёжи, среднего возраста и пожилых любителей чая, тогда как консервативные моделированные оценки канцерогенного риска превышали допустимый верхний предел. Он был самым крупным фактором неканцерогенного риска, тогда как Cd был доминирующим фактором канцерогенного риска.Жёлтый чай имел самый высокий канцерогенный риск, а тёмный — самый высокий неканцерогенный риск. Авторы рекомендовали более строгие меры контроля при выращивании, производстве, упаковке, логистике и продажах чая, особенно для As, Cd и Cr, чтобы снизить потенциальные риски для здоровья среди любителей чая.Они также отметили, что неполная растворимость и всасывание означают, что модель, вероятно, переоценила реальные риски для здоровья более чем в четыре раза, и что польза для здоровья от соблюдения стандартов безопасности пищевых продуктов чаем может превышать эти риски, особенно для чёрного чая, тогда как более слабый чай связан с более низким моделируемым риском.

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