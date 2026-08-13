Ученые рассказали, как растительные продукты укрепляют микробиом кишечника

Растительные диеты могут принести множество пользы для здоровья, часть из которых связана с тем, как эти продукты влияют на микроорганизмы, обитающие в кишечнике. Учёные начинают узнавать больше о том, как определённые продукты и микробы могут давать положительные результаты для здоровья, и, возможно, однажды мы сможем использовать определённые диеты как часть лечения некоторых заболеваний. В новых исследованиях, опубликованных в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), учёные раскрыли больше о том, как растительные диеты могут положительно влиять на микробиом кишечника и здоровье человека.В этом исследовании авторы изучали, как растительные продукты могут изменять уровень некоторых метаболитов; Эта работа была посвящена метаболитам фенолов, которые образуются при переработке аминокислот тирозина и фенилаланина кишечниками. Разные фенолы могут сильно по-разному влиять на здоровье.Фенилпропионат и гиппуриновая кислота — это фенолы, которые образуются, когда бактерии метаболизируют фенилаланин; Эти метаболиты обеспечивают поддержку и помогают поддерживать здоровый вес тела и хорошее здоровье кишечника. Когда бактерии метаболизируют тирозин, образуются фенолы p-крезоль сульфат и фенолсульфат; Эти молекулы связаны с более худшими исходами у пациентов с раком и болезнью почек. Растительные продукты способствуют выработке более здоровых метаболитов и снижают их образование.«Наши исследования показали, что как клетчатка, так и неперевариваемые белки растений — которые мы называем "белками, имитирующими клетчатку" или Prif — смещают баланс метаболитов фенолов от вредного тирозина к здоровому варианту, получаемому из фенилаланина», — сказала первый автор исследования Дженна Абу Салим из Института Людвига по исследованию рака Принстонского университета.Влияние многих неперевариваемых белков, получаемых из растений, не рассматривалось подробно, но авторы исследования также изучали некоторые их воздействия. Они выяснили, что микробы кишечника могут разрушать некоторые из этих веществ, что влияет на метаболизм хозяина и состав микробиома кишечника. Эти неперевариваемые белки могут усиливать полезные метаболические программы кишечных микробов.Дополнительные исследования показали, что фенолы, которые могут оказывать вредное воздействие, образуются, когда бактерии употребляют белки хозяина, например, молекулы в слизи кишечника. Однако полезные фенолы обычно поступают из неперевариваемых пищевых белков (Prif).«Мы считаем, что прифы представляют собой новый класс пищевых питательных веществ, которые формируют состав микробиома кишечника и могут оказать далеко идущее влияние на метаболическое здоровье», — сказал Абу Салим.

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