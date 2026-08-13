Врач предупредила о скрытых провокаторах рака легких

В России рак легкого занимает третье место по распространенности среди всех злокачественных новообразований, рассказала онколог медицинской компании «СберЗдоровье» Суна Исакова. В разговоре с «Лентой.ру» она предупредила о скрытых провокаторах этого заболевания.Врач напомнила, что основной причиной рака легкого считается курение: около 80 процентов всех случаев ассоциированы с этой вредной привычкой. Она отметила, что в группе повышенного риска не только люди, курящие не только обычные, но и электронные сигареты.К менее очевидным провокаторам развития рака легкого онколог отнесла вдыхание промышленной пыли, содержащей асбест, хром или кадмий, которая встречается, например, на металлургическом заводе или на производстве строительных материалов. Эти вещества являются крайне опасными канцерогенами, предупредила доктор.«Предрасполагающим фактором может быть и наличие у человека некоторых хронических заболеваний легких, например, эмфиземы или ХОБЛ — хронической обструктивной болезни легких. Длительный воспалительный процесс в дыхательных путях может создавать условия для трансформации опухолевых клеток», — добавила врач.

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