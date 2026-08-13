Названы самые полезные виды масла

Диетолог Антон Поляков назвал россиянам самые полезные виды масла. Их специалист перечислил в беседе с aif.ru.«Наиболее полезными маслами являются те, которые содержат Омега-3 или Омега-9. К этим группам относятся оливковое масло — источник Омега-9, льняное масло — это Омега-3. Также масло грецкого ореха полезно — это в большей степени Омега-3», — рассказал Поляков.Специалист добавил, что полезным может быть и высокоолеиновое подсолнечное масло. Оно содержит много Омега-9 вместо Омега-6, которая в большом количестве содержится в обычном подсолнечном масле. Как объяснил Поляков, избыток Омега-6 в рационе увеличивает риск хронического воспаления и возникновения новообразований, а также провоцирует повышенную свертываемость крови.По словам диетолога, полезны также кокосовое масло и масло МСТ.«Это очень хороший источник энергии. Это масло имеет специфический приятный вкус, его можно добавлять в салаты или использовать при приготовлении выпечки», — подчеркнул специалист.

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