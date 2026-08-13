Диетолог дала несколько советов любителям домашних заготовок

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала любителям домашних заготовок, как их правильно хранить. Несколько советов на эту тему она дала в беседе с изданием РИАМО.Соломатина порекомендовала не делать домашние консервы в больших трехлитровых банках. По ее словам, обычно из тары такого объема съедают немного еды, а оставшийся продукт начинает портиться. Врач призвала использовать для закруток небольшие банки.Диетолог также посоветовала хранить домашние консервы в холодильнике или в специальных прохладных нишах под подоконниками, которые есть в некоторых домах. «Еще на некоторое время консервы мы можем ставить на балкон, например, при несильном морозе», — уточнила Соломатина. Если же человек планирует хранить домашние заготовки при комнатной температуре, нужно выбирать для них темное место.

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