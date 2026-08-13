Эндокринолог Гуреева рассказала о 9 тревожных признаках диабета во рту
Диабет может оставаться незамеченным в течение многих лет, потому что проблема, которая вызывает симптомы — высокий уровень сахара в крови — может неохотно поднимать свою уродливую голову.
Предупреждающие знаки не обязательно заставляют вас чувствовать себя плохо, или они, как правило, носят общий характер, поэтому нужно знать, на что обращать внимание.
Уровень сахара в крови также может вызывать «первые» симптомы во рту.
Фруктовый запах изо рта и сухость во рту — это лишь некоторые из « красных флажков», которые могут указывать на то, что человек страдает диабетом.
Врач рекомендовала обращать внимание на следующие признаки, которые могут указывать на состояние сахара в крови:
Кровоточащие десны
Воспаленные десны
Заболевание десен
Неприятный запах изо рта
Потеря зубов
Сухость во рту
Оральная молочница
Дыхание с фруктовым запахом
Оральные грибковые инфекции.
Кровоточивость и боль в деснах могут быть симптомами заболевания десен, которое может быть распространено у людей с сопутствующими заболеваниями, такими как диабет.
«Если у вас диабет, вы, скорее всего, страдаете заболеванием десен, известным как пародонтоз».
Заболевание пародонта может вызвать дополнительные предупреждающие признаки, включая неприятный запах изо рта и даже потерю зубов.
Еще одним контрольным признаком может быть сухость во рту, которая может сделать вас более склонным к язвам и кариесу. Одним из ключевых признаков диабета, который может сигнализировать о потенциально опасном для жизни состоянии, является фруктовое дыхание.
"Фруктовый запах изо рта может быть признаком диабетического кетоацидоза — опасного и потенциально опасного для жизни состояния, при котором уровень сахара в крови настолько высок, что начинает кислить".
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