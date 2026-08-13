Эндокринолог Гуреева рассказала о 9 тревожных признаках диабета во рту

Посещение стоматолога может помочь выявить серьезные проблемы со здоровьем, такие как диабет.Диабет может оставаться незамеченным в течение многих лет, потому что проблема, которая вызывает симптомы — высокий уровень сахара в крови — может неохотно поднимать свою уродливую голову.Предупреждающие знаки не обязательно заставляют вас чувствовать себя плохо, или они, как правило, носят общий характер, поэтому нужно знать, на что обращать внимание.Уровень сахара в крови также может вызывать «первые» симптомы во рту.Фруктовый запах изо рта и сухость во рту — это лишь некоторые из « красных флажков», которые могут указывать на то, что человек страдает диабетом.Врач рекомендовала обращать внимание на следующие признаки, которые могут указывать на состояние сахара в крови:Кровоточащие десныВоспаленные десныЗаболевание десенНеприятный запах изо ртаПотеря зубовСухость во ртуОральная молочницаДыхание с фруктовым запахомОральные грибковые инфекции.Кровоточивость и боль в деснах могут быть симптомами заболевания десен, которое может быть распространено у людей с сопутствующими заболеваниями, такими как диабет.«Если у вас диабет, вы, скорее всего, страдаете заболеванием десен, известным как пародонтоз».Заболевание пародонта может вызвать дополнительные предупреждающие признаки, включая неприятный запах изо рта и даже потерю зубов.Еще одним контрольным признаком может быть сухость во рту, которая может сделать вас более склонным к язвам и кариесу. Одним из ключевых признаков диабета, который может сигнализировать о потенциально опасном для жизни состоянии, является фруктовое дыхание."Фруктовый запах изо рта может быть признаком диабетического кетоацидоза — опасного и потенциально опасного для жизни состояния, при котором уровень сахара в крови настолько высок, что начинает кислить".

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