Стоматолог Обушенков: электрические зубные щетки эффективнее обычных

Электрические щетки работают эффективнее, чем обычные. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-стоматолог, основатель бренда товаров для ухода за полостью рта Revyline Максим Обушенков.«В среднем электрические зубные щетки действительно эффективнее мануальных. Они удаляют больше зубного налета благодаря тысячам движений головки в минуту, а встроенный таймер помогает соблюдать рекомендованную стоматологами продолжительность чистки. Дополнительным преимуществом становится датчик давления, который предупреждает пользователя о слишком сильном нажатии», — заявил стоматолог.Обушенков отметил, что при этом разница становится менее заметной, если человек хорошо владеет техникой чистки обычной щеткой, использует мягкую щетину и уделяет процедуре около трех минут.Стоматолог также рассказал, что существуют ситуации, когда использование электрической щетки лучше временно ограничить.«Это период после удаления зуба, пластики десны, установки костного материала, операций на мягких тканях, а также случаи тяжелого воспаления слизистой оболочки или болезненных язв. Если стоматолог рекомендует максимально щадящий режим ухода, этим рекомендациям необходимо следовать», — заявил врач.При выборе электрической зубной щетки Обушенков посоветовал смотреть на ее безопасность.«Избыточная мощность аккумулятора может быть небезопасной, тогда как недостаточная не обеспечит необходимой эффективности. Некачественный двигатель способен работать слишком шумно, а в некоторых случаях даже привести к повреждению эмали или травмированию десен», — заявил врач.Стоматолог отметил, что большое значение имеют качество материалов, безопасный пластик, современные технологии, длительная гарантия и возможность сервисного обслуживания.«Для большинства людей оптимальным выбором является мягкая щетка, поскольку жесткая щетина чаще травмирует эмаль и десны. Кроме того, у качественной щетки должна быть компактная головка, позволяющая очищать дальние зубы и труднодоступные участки, а также эргономичная ручка», — объяснил Обушенков.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки