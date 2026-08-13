Стоматолог Обушенков: электрические зубные щетки эффективнее обычных
«В среднем электрические зубные щетки действительно эффективнее мануальных. Они удаляют больше зубного налета благодаря тысячам движений головки в минуту, а встроенный таймер помогает соблюдать рекомендованную стоматологами продолжительность чистки. Дополнительным преимуществом становится датчик давления, который предупреждает пользователя о слишком сильном нажатии», — заявил стоматолог.
Обушенков отметил, что при этом разница становится менее заметной, если человек хорошо владеет техникой чистки обычной щеткой, использует мягкую щетину и уделяет процедуре около трех минут.
Стоматолог также рассказал, что существуют ситуации, когда использование электрической щетки лучше временно ограничить.
«Это период после удаления зуба, пластики десны, установки костного материала, операций на мягких тканях, а также случаи тяжелого воспаления слизистой оболочки или болезненных язв. Если стоматолог рекомендует максимально щадящий режим ухода, этим рекомендациям необходимо следовать», — заявил врач.
При выборе электрической зубной щетки Обушенков посоветовал смотреть на ее безопасность.
«Избыточная мощность аккумулятора может быть небезопасной, тогда как недостаточная не обеспечит необходимой эффективности. Некачественный двигатель способен работать слишком шумно, а в некоторых случаях даже привести к повреждению эмали или травмированию десен», — заявил врач.
Стоматолог отметил, что большое значение имеют качество материалов, безопасный пластик, современные технологии, длительная гарантия и возможность сервисного обслуживания.
«Для большинства людей оптимальным выбором является мягкая щетка, поскольку жесткая щетина чаще травмирует эмаль и десны. Кроме того, у качественной щетки должна быть компактная головка, позволяющая очищать дальние зубы и труднодоступные участки, а также эргономичная ручка», — объяснил Обушенков.
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