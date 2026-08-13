Дневной сон может быть вредным или полезным зависимости от продолжительности - врач Андреева

Если вы будете спать меньше получаса, вы можете снизить риск высокого кровяного давления на 21 процент.Нет никаких сомнений в том, что сон является основой хорошего здоровья, но исследования часто дают противоречивые советы о том, приносит ли дневной сон такие же преимущества.Врач подчеркивает как отрицательные, так и положительные последствия полуденного сна."Продолжительный сон был связан с более высоким риском ожирения, более короткий сон был связан со сниженным риском высокого кровяного давления. Новое исследование проливает свет на связь между продолжительностью дневного сна и несколькими метаболическими маркерами, включая ожирение. У тех, кто долго спал более 30 минут, индекс массы тела (ИМТ) был на два процента выше", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.У этих участников также был на 23% выше риск ожирения и на 40% выше риск развития метаболического синдрома, который описывает группу заболеваний, повышающих риск развития сердечно-сосудистых заболеваний."У тех, кто спал меньше времени, менее 30 минут, риск высокого кровяного давления был на 21 процент ниже."Продолжительность сна следует рассматривать как «релевантную при ожирении», но результаты просто указывают на «ассоциации», а не устанавливают формальную причину и следствие.Хотя в исследовании были установлены «релевантные» связи между людьми, которые вздремнули, и их риском ожирения и высокого кровяного давления, это не обязательно означает, что люди имеют избыточный вес, потому что они спят дольше, или что более короткий сон снижает высокое кровяное давление.

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