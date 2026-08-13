Диетолог рассказала, кому полезен кофе без кофеина
По словам эксперта, декаф сохраняет антиоксиданты и полезные свойства: он благотворно влияет на печень, снижает риск диабета второго типа и нейродегенеративных заболеваний. Такой кофе рекомендуется людям с повышенной чувствительностью к кофеину, нарушениями циркадных ритмов, болезнями ЖКТ и сердечно-сосудистой системы, а также беременным и кормящим женщинам.
Однако врач предупредила, что декаф не даёт бодрящего эффекта, а при аллергии на хлорогеновую кислоту или катехол от напитка стоит отказаться. Безопасная норма — не более 2–3 чашек в день, так как остаточное содержание кофеина всё же присутствует.
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