Россиян предостерегли от самодиагностики психических расстройств по видео из соцсетей
Пахомова объяснила, что соцсети предлагают простые решения и за минуту находят ложные объяснения любых состояний. Например, прокрастинацию связывают с СДВГ, нежелание работать — с выгоранием, сложности в общении — с социальной тревожностью, а стремление все контролировать — с тревожным расстройством.
«Человек узнает себя в нескольких пунктах и буквально моментально получает готовый ответ на вопрос, что с ним происходит. Это примерно то же самое, что читать энциклопедию болезней, когда почти все перечисленные симптомы можно обнаружить у себя», — отметила психолог.
По ее словам, важно смотреть не только на симптом, но и на контекст, в котором он возникает. Пахомова подчеркнула: опасность готового диагноза из соцсетей в том, что человек начинает «лечить себя», хотя причина может быть в привычках, нагрузке или образе жизни. Иногда полезнее посмотреть на ситуацию со стороны и понять, какие установки заставляют постоянно действовать через силу, добавила психолог.
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