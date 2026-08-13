Эксперт рассказал, с чем не стоит сочетать дыню

Дыня — один из главных летних десертов, но есть её лучше отдельно от других продуктов. В беседе с aif.ru кандидат фармацевтических наук, специалист по фитохимии и автор книг по кулинарии Игорь Сокольский объяснил, с чем связан этот запрет и к каким последствиям приводят неудачные сочетания.По словам эксперта, главная причина — разная скорость переваривания. Мякоть дыни усваивается всего за 20–30 минут, после чего быстро продвигается в тонкий кишечник. Тогда как тяжёлая пища — мясо, изделия из теста — может оставаться в желудке на несколько часов. Если съесть дыню сразу после такого обеда, она окажется «заперта» в желудке вместе с медленно переваривающейся едой.В результате происходит брожение, которое приводит к образованию газов, вздутию, чувству тяжести, метеоризму, а иногда — к тошноте.Наибольший дискомфорт, по словам Сокольского, возникает при сочетании дыни с молочными и кисломолочными продуктами (сильное брожение и несварение), мясом, птицей и рыбой (задержка в желудке и брожение), а также с алкоголем, который усиливает бродильные процессы.Чтобы избежать неприятных последствий, эксперт рекомендует есть дыню как самостоятельный перекус — за 1,5–2 часа до основного приёма пищи либо через 1,5–2 часа после. За это время она успеет полностью усвоиться. За один раз рекомендуется съедать не более 300 г.

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