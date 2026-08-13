Врач Чунтонова: выедать мякоть арбуза до корки может быть опасно для здоровья

Не следует выедать до корки мякоть арбуза, поскольку это может быть опасно для здоровья. Об этом ТАСС рассказала врач-диетолог Ольга Чунтонова.Она пояснила, что при продаже арбузов вблизи автомобильных дорог дополнительную опасность создает дорожная пыль. На поверхности корки могут оседать частицы, которые содержат тяжелые металлы, нефтепродукты и другие загрязнители. Если разрезать немытый арбуз, то они переносятся ножом с корки на мякоть. Поэтому не следует покупать бахчевые на обочинах, с земли, из багажников автомобилей и в местах стихийной торговли. Необходимо покупать целый арбуз в официальной торговой точке, проверять документы, тщательно мыть корку перед разрезанием, не выедать мякоть вплотную до корки и правильно хранить оставшуюся часть.Кроме того, отметила диетолог, арбузы могут содержать излишнее количество азотных удобрений, которые приводят к вредному для человека накоплению нитратов.

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