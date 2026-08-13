Врач Чунтонова: выедать мякоть арбуза до корки может быть опасно для здоровья
Она пояснила, что при продаже арбузов вблизи автомобильных дорог дополнительную опасность создает дорожная пыль. На поверхности корки могут оседать частицы, которые содержат тяжелые металлы, нефтепродукты и другие загрязнители. Если разрезать немытый арбуз, то они переносятся ножом с корки на мякоть. Поэтому не следует покупать бахчевые на обочинах, с земли, из багажников автомобилей и в местах стихийной торговли. Необходимо покупать целый арбуз в официальной торговой точке, проверять документы, тщательно мыть корку перед разрезанием, не выедать мякоть вплотную до корки и правильно хранить оставшуюся часть.
Кроме того, отметила диетолог, арбузы могут содержать излишнее количество азотных удобрений, которые приводят к вредному для человека накоплению нитратов.
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