Стресс может изменить состав крови за считанные минуты

В распространённых идиомах эмоциональный стресс часто связывают с физическими изменениями в крови, описывая ощущение холода или повышенного напряжения. Исследование, опубликованное в The Journal of Physiology, демонстрирует, что острый психологический стресс изменяет физическую структуру тромбов у человека в течение нескольких минут после воздействия.Исследователи отслеживали биохимические и структурные изменения в кровотоке, чтобы измерить, как психологическое давление влияет на физиологию сердечно-сосудистой системы.Хотя ученые уже признают, что хронический стресс повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, точные биологические механизмы этой связи остаются предметом дискуссий. Предыдущие теории предполагали, что стресс вызывает обширное системное воспаление или запускает гемоконцентрацию — процесс, при котором повышенное кровяное давление концентрирует клетки крови и увеличивает объем жидкости.Для проверки альтернативной гипотезы о том, что вызванные стрессом свободные радикалы изменяют структуру крови посредством окислительного стресса, исследователи провели рандомизированное перекрестное исследование с участием восьми здоровых мужчин в возрасте от 18 до 30 лет. Каждый участник прошел два лабораторных обследования с интервалом в одну неделю. Во время одного сеанса участники спокойно отдыхали, во время другого они проходили Трирский социальный стресс-тест — стандартный клинический протокол для вызывания острого психологического стресса.В ходе стресс-теста участникам были даны следующие задания:Подготовьте импровизированную речь за пять минут.Представьте свою презентацию перед равнодушной группой экспертов и камерой.Выполните задание на быструю устную арифметику, считая в обратном порядке от 2003 с шагом 17 и начиная заново после каждой ошибки.Исследователи брали образцы крови непосредственно до и после каждого сеанса. Используя спектроскопию электронного парамагнитного резонанса, команда измеряла количество свободных радикалов аскорбата для отслеживания окислительного стресса. Они также применили реологию с преобразованием Фурье для оценки микроструктуры сгустка и расчета его фрактальной размерности.В состоянии покоя показатели крови оставались стабильными. После стресс-теста у участников наблюдались два одновременных изменения:Повышенный окислительный стресс: уровень свободных радикалов аскорбата значительно возрос (p = 0,042).Более плотная структура сгустка: плотность сгустка увеличилась (p = 0,008), образовались более крупные и плотные фибриновые сети.Активация свертывания крови: время активации частичного тромбопластина сократилось, что указывает на то, что стресс специфически запустил внутренний путь свертывания крови.Исследование не выявило изменений в общей вязкости крови или плотности жидкости, что противоречит более старой теории гемоконцентрации. Изменение касалось микроскопической структуры самого сгустка, а не общего загустения жидкой крови.Авторы отмечают, что эти результаты описывают специфическую физиологическую реакцию, а не непосредственную медицинскую опасность. Ежедневный психический стресс не является прямым провоцирующим фактором острых сердечно-сосудистых заболеваний, поскольку болезни сердца развиваются в результате сложных, долгосрочных системных изменений.Поскольку в исследовании участвовала небольшая группа, необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить, действуют ли эти механизмы аналогично у женщин, пожилых людей и лиц с уже имеющимися сердечно-сосудистыми заболеваниями.Выявление этого конкретного окислительного пути предоставляет мишень для будущих исследований в области сердечно-сосудистой системы, что потенциально позволит врачам решать проблему физического воздействия психологического стресса на сосудистую систему.

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