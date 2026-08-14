Россиян предупредили о ловушке сахарозаменителей

Из-за сахарозаменителей у людей может произойти перестимуляция вкусовых рецепторов. Об этом в беседе с доктором Александром Мясниковым в новом выпуске шоу «Без халатов» в «Одноклассниках» (ОК) заявила нутрициолог Ирина Никулина.По ее словам, зависимость формируется именно к сладкому вкусу, так что при употреблении сахарозаменителей есть риск попасть в ловушку — такие добавки бывают в несколько раз слаще самого сахара, и после них вкус привычных продуктов может казаться совсем слабым. Из-за этого у человека лишь возрастает желание компенсировать отсутствие вкуса чем-то ярким, чаще всего сладким. Врач заметила, что из этого формируется замкнутый круг.Никулина напомнила, что сахарозаменители содержатся не только в диетических продуктах, но и в привычных жвачке или зубной пасте. Специалист посоветовала бороться с сахарной зависимостью сбалансированными приемами пищи. По ее мнению, в течение дня организм должен получать достаточное количество белков и хороших жиров — это позволит ему дольше оставаться сытым и снизит желание перекусить сладостями.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки