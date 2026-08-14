Мужчин и женщин предупредили о возрасте стойкого подъема уровня холестерина

Диетолог Лиза Янг предупредила мужчин и женщин о возрасте, когда подъем уровня холестерина в крови становится проблемой. Об этом она рассказала в беседе с USA Today.Янг объяснила, что холестерин накапливается в артериях в виде бляшек, сужающих сосуды. По ее словам, у мужчин этот показатель стойко повышается примерно до 60 лет, а затем постепенно снижается. У женщин же уровень холестерина, как правило, остается ниже, чем у мужчин, до наступления менопаузы — примерно в возрасте от 50 до 55 лет, добавила диетолог. После менопаузы он часто повышается и может превышать этот показатель у мужчин.Эти изменения обусловлены тем, что с возрастом способность печени перерабатывать и выводить холестерин замедляется, а фермент, который организм использует для производства холестерина, становится более активным, рассказала Янг. Влияют на уровень холестерина и гормональные изменения, в том числе снижение уровня эстрогена во время менопаузы и увеличение количества жира на животе, уточнила врач.

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