Россиянам назвали способы помочь столкнувшемуся с травлей в школе ребенку
«Фразы вроде "не обращай внимания", "это ерунда" или "сам виноват" заставляют ребенка чувствовать себя еще более одиноким. Гораздо полезнее спокойно выслушать, поблагодарить за доверие и сказать, что он не виноват в происходящем и что вы вместе найдете решение», — пояснила врач.
Она объяснила, что родителей должны насторожить изменения в поведении: ребенок начинает избегать телефона или, наоборот, постоянно проверяет сообщения с тревогой, становится замкнутым, раздражительным, хуже спит, отказывается идти в школу, жалуется на головную боль или боль в животе без явной причины. Любые резкие изменения настроения — повод спокойно поговорить, а не устраивать допрос.
«Действовать сгоряча не стоит. Сначала важно сохранить доказательства — сделать скриншоты переписки. Если речь идет о конфликте между учениками в школьном чате, проблему лучше обсуждать через классного руководителя или администрацию школы. Прямые выяснения отношений с детьми или их родителями нередко только усиливают конфликт. Совет "просто игнорируй" подходит лишь для случайной провокации: при систематической травле, угрозах, распространении слухов или публикации фотографий необходимо вмешательство взрослых», — предупредила врач.
Морозова также рекомендовала помочь ребенку сохранить доверие к сверстникам: напоминать, что агрессия нескольких человек не означает враждебность всех, поддерживать общение с друзьями вне конфликтной группы, записать в кружок или спортивную секцию. «Ребенку стоит объяснить, что не нужно отвечать агрессией, пересылать обидные сообщения или мстить — эффективнее сохранять доказательства, блокировать нарушителей и сразу обращаться к взрослым. Если после травли долго сохраняются тревога, бессонница, страх школы или признаки депрессии, нужно обратиться к детскому психологу», — заключила педиатр.
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