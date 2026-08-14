Что мясо делает с мужским организмом: результаты 38 экспериментов
Здоровье у мужчин хуже, чем у женщин. У мужчин меньшая продолжительность жизни, более высокая распространённость рака мочевого пузыря и ишемической болезни сердца, а также более высокий риск смерти, связанной с алкоголем и сердечно-сосудистых заболеваний, по сравнению с женщинами. Кроме того, мужчины проявляют более склонные к риску для здоровья отношение и поведение, такие как запои, курение и предпочтение красного мяса и обработанных продуктов.
Новые исследования причинно-следственных путей, через которые мужественность влияет на поведение мужчин в области здоровья, выделяет угрозу мужественности как механизм, который заставляет мужчин соответствовать общественным ожиданиям мужественности. Угрозы мужественности могут вызвать компенсирующее поведение, восстанавливающее мужскую идентичность и потенциально увеличивающее риск для здоровья. Однако экспериментальные подходы различаются в том, какой аспект маскулинности находится под угрозой, и могут не вызывать идентичных психологических реакций.
Исследование и результаты
В этом обзоре исследователи собрали экспериментальные данные о влиянии угрозы мужественности на здоровье. Во-первых, был проведён поиск литературы в базах данных Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), PsycNet, Embase, Medline, Web of Science и Scopus для исследований, экспериментально манипулирующих угрозой маскулинности и измерения установок, поведения и результатов, связанных со здоровьем у мужчин.
Заголовки и аннотации были проверены на соответствие требованиям, после чего следовал полнотекстовый анализ. Списки литературы по включённым исследованиям также были рассмотрены для получения дополнительных релевантных статей. Команда извлекла данные о характеристиках исследования, методологии и результатах. Для оценки риска смещения использовался инструмент Cochrane Risk of Bias. Команда выявила 256 записей с помощью поиска в базе данных и 28 дополнительных записей по поиску цитирований и другим источникам.
После дедупликации 178 записей прошли отбор заголовков и аннотации; Были проанализированы полные тексты 33 записей, в результате чего было включено 25 исследований. Эти исследования, проведённые в восьми странах, включали 38 экспериментов, из которых 26 были проведены в Соединённых Штатах. Девять экспериментов были признаны с низким риском предвзятости, тогда как у 29 были выявлены опасения, чаще всего из-за отсутствия предварительной регистрации, планов анализа или проверок манипуляций. Размеры выборки составляли от 40 до 784 участников в каждом эксперименте.
Все образцы, кроме девяти, включали исключительно взрослых мужчин. Из 11 экспериментов, сообщавших о сексуальной ориентации, в 10 преимущественно были гетеросексуальные выборки, а один — участники смешанной ориентации. Этническая принадлежность не была отмечена в 12 экспериментах, в то время как семь из них имели преимущественно белые популяции. Большинство экспериментов проводилось на западных популяциях. Исследователи изучали угрозу маскулинности по широкому спектру возможных результатов, связанных со здоровьем. Потребление пищи и напитков было самым тщательно изученным результатом.
Угрозы мужественности варьировались от изменений поведения и поведенческих прокси до изменений в когниции, физиологии и намерениях. Масштаб этих эффектов был существенно разнородным в разных сферах здравоохранения. Диетические результаты были изучены в 16 экспериментах в девяти исследованиях, восемь из которых оценивали поведенческие результаты (например, употребление мяса и выбор продуктов/напитков), а остальные оценивали намерения и когнитивные намерения в области здоровья (например, отношение к вегетарианству и мясу).
Угрозы мужественности сильнее склоняли мужчин к стереотипно мужскому выбору пищи, например, увеличению употребления мяса, отказа от вегетарианской пищи и эмоциональной привязанности к мясу. Индивидуальные исследования также показали, что мужчины, подвергающиеся угрозе мужественности, употребляли больше алкоголя и энергетиков. Однако два исследования не выявили явных эффектов: одно не обнаружило различий в намерениях употреблять мясо между мужчинами, находящимися под угрозой и не находящимися под угрозой, а другое не обнаружило изменений в обосновании мяса.
Кроме того, девять экспериментов изучали физиологический стресс и эмоциональное благополучие. Одно исследование показало, что у мужчин в состоянии угрозы повышенный уровень гнева, стыда и вины, а также снижение эмпатии. У участников с угрозой мужественности наблюдались физиологические стрессовые реакции, такие как повышенная реактивность кортизола и уменьшение блуждающего отмены. Шесть экспериментов оценивали результаты фитнеса и восприятия тела, в целом дав смешанные результаты.
Например, одно исследование показало, что мужчины, подвергшиеся угрозе, оценивали свою мышечную силу и силу ниже контроля, тогда как другое показало, что те, кто находился в опасном состоянии, отмечали большую способность к отжиманиям. Рискованное поведение было изучено в пяти экспериментах. Одно исследование показало, что мужчины, находящиеся под угрозой мужественности, чаще отказываются от использования презерватива в более рискованных ситуациях по сравнению с мужчинами, не находящимися под угрозой.
Другое исследование показало, что мужчины с опасным состоянием обладали большей терпимостью к боли в манжетах верхней части руки, чем мужчины без угрозы. Только одна статья, включающая два эксперимента, изучала межличностные отношения и обнаружила, что мужчины, находящиеся под угрозой, сообщали о меньшей близости и приверженности своим романтическим партнёрам. Хрупкие убеждения о мужественности и самоприписываемые мужские черты сдерживали реакции, формируя, когда, для кого и в каком направлении угрозы мужественности влияли на поведение.
Выводы
В совокупности мужчины, находящиеся под угрозой мужественности, могут проявлять компенсирующее поведение, подтверждающее свою мужественность, хотя реакции не одинаковы для каждого человека или сферы здоровья. Хрупкие убеждения о мужественности и самоприписываемые мужские черты смягчали эффекты угрозы мужественности. Результаты свидетельствуют о том, что угрозы маскулинности оказывают наиболее явное причинное влияние на мужское поведение в области предпочтений мяса, с ограниченными или смешанными доказательствами в других сферах.
Авторы предупреждали, что большинство доказательств поступило из американских и других западных популяций, большинство экспериментов содержали опасения по риску предвзятости, а некоторые результаты, классифицированные как поведение, были лабораторными прокси, а не значимыми реальными действиями. Публикационная смещённость также могла привести к переоценке согласованности результатов.
В целом, эти результаты могут влиять на сообщения общественного здравоохранения, указывая на то, что при некоторых обстоятельствах проблемы с мужским статусом могут привести к поведению с риском для здоровья у мужчин.
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