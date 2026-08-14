Что мясо делает с мужским организмом: результаты 38 экспериментов

В недавней обзорной статье, опубликованной в American Journal of Men's Health, исследователи из Университета Британской Колумбии подвели итог экспериментальных данных о том, как угроза мужественности влияет на поведение, установки и физиологические реакции мужчин, связанные со здоровьем.Здоровье у мужчин хуже, чем у женщин. У мужчин меньшая продолжительность жизни, более высокая распространённость рака мочевого пузыря и ишемической болезни сердца, а также более высокий риск смерти, связанной с алкоголем и сердечно-сосудистых заболеваний, по сравнению с женщинами. Кроме того, мужчины проявляют более склонные к риску для здоровья отношение и поведение, такие как запои, курение и предпочтение красного мяса и обработанных продуктов.Новые исследования причинно-следственных путей, через которые мужественность влияет на поведение мужчин в области здоровья, выделяет угрозу мужественности как механизм, который заставляет мужчин соответствовать общественным ожиданиям мужественности. Угрозы мужественности могут вызвать компенсирующее поведение, восстанавливающее мужскую идентичность и потенциально увеличивающее риск для здоровья. Однако экспериментальные подходы различаются в том, какой аспект маскулинности находится под угрозой, и могут не вызывать идентичных психологических реакций.Исследование и результатыВ этом обзоре исследователи собрали экспериментальные данные о влиянии угрозы мужественности на здоровье. Во-первых, был проведён поиск литературы в базах данных Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), PsycNet, Embase, Medline, Web of Science и Scopus для исследований, экспериментально манипулирующих угрозой маскулинности и измерения установок, поведения и результатов, связанных со здоровьем у мужчин.Заголовки и аннотации были проверены на соответствие требованиям, после чего следовал полнотекстовый анализ. Списки литературы по включённым исследованиям также были рассмотрены для получения дополнительных релевантных статей. Команда извлекла данные о характеристиках исследования, методологии и результатах. Для оценки риска смещения использовался инструмент Cochrane Risk of Bias. Команда выявила 256 записей с помощью поиска в базе данных и 28 дополнительных записей по поиску цитирований и другим источникам.После дедупликации 178 записей прошли отбор заголовков и аннотации; Были проанализированы полные тексты 33 записей, в результате чего было включено 25 исследований. Эти исследования, проведённые в восьми странах, включали 38 экспериментов, из которых 26 были проведены в Соединённых Штатах. Девять экспериментов были признаны с низким риском предвзятости, тогда как у 29 были выявлены опасения, чаще всего из-за отсутствия предварительной регистрации, планов анализа или проверок манипуляций. Размеры выборки составляли от 40 до 784 участников в каждом эксперименте.Все образцы, кроме девяти, включали исключительно взрослых мужчин. Из 11 экспериментов, сообщавших о сексуальной ориентации, в 10 преимущественно были гетеросексуальные выборки, а один — участники смешанной ориентации. Этническая принадлежность не была отмечена в 12 экспериментах, в то время как семь из них имели преимущественно белые популяции. Большинство экспериментов проводилось на западных популяциях. Исследователи изучали угрозу маскулинности по широкому спектру возможных результатов, связанных со здоровьем. Потребление пищи и напитков было самым тщательно изученным результатом.Угрозы мужественности варьировались от изменений поведения и поведенческих прокси до изменений в когниции, физиологии и намерениях. Масштаб этих эффектов был существенно разнородным в разных сферах здравоохранения. Диетические результаты были изучены в 16 экспериментах в девяти исследованиях, восемь из которых оценивали поведенческие результаты (например, употребление мяса и выбор продуктов/напитков), а остальные оценивали намерения и когнитивные намерения в области здоровья (например, отношение к вегетарианству и мясу).Угрозы мужественности сильнее склоняли мужчин к стереотипно мужскому выбору пищи, например, увеличению употребления мяса, отказа от вегетарианской пищи и эмоциональной привязанности к мясу. Индивидуальные исследования также показали, что мужчины, подвергающиеся угрозе мужественности, употребляли больше алкоголя и энергетиков. Однако два исследования не выявили явных эффектов: одно не обнаружило различий в намерениях употреблять мясо между мужчинами, находящимися под угрозой и не находящимися под угрозой, а другое не обнаружило изменений в обосновании мяса.Кроме того, девять экспериментов изучали физиологический стресс и эмоциональное благополучие. Одно исследование показало, что у мужчин в состоянии угрозы повышенный уровень гнева, стыда и вины, а также снижение эмпатии. У участников с угрозой мужественности наблюдались физиологические стрессовые реакции, такие как повышенная реактивность кортизола и уменьшение блуждающего отмены. Шесть экспериментов оценивали результаты фитнеса и восприятия тела, в целом дав смешанные результаты.Например, одно исследование показало, что мужчины, подвергшиеся угрозе, оценивали свою мышечную силу и силу ниже контроля, тогда как другое показало, что те, кто находился в опасном состоянии, отмечали большую способность к отжиманиям. Рискованное поведение было изучено в пяти экспериментах. Одно исследование показало, что мужчины, находящиеся под угрозой мужественности, чаще отказываются от использования презерватива в более рискованных ситуациях по сравнению с мужчинами, не находящимися под угрозой.Другое исследование показало, что мужчины с опасным состоянием обладали большей терпимостью к боли в манжетах верхней части руки, чем мужчины без угрозы. Только одна статья, включающая два эксперимента, изучала межличностные отношения и обнаружила, что мужчины, находящиеся под угрозой, сообщали о меньшей близости и приверженности своим романтическим партнёрам. Хрупкие убеждения о мужественности и самоприписываемые мужские черты сдерживали реакции, формируя, когда, для кого и в каком направлении угрозы мужественности влияли на поведение.ВыводыВ совокупности мужчины, находящиеся под угрозой мужественности, могут проявлять компенсирующее поведение, подтверждающее свою мужественность, хотя реакции не одинаковы для каждого человека или сферы здоровья. Хрупкие убеждения о мужественности и самоприписываемые мужские черты смягчали эффекты угрозы мужественности. Результаты свидетельствуют о том, что угрозы маскулинности оказывают наиболее явное причинное влияние на мужское поведение в области предпочтений мяса, с ограниченными или смешанными доказательствами в других сферах.Авторы предупреждали, что большинство доказательств поступило из американских и других западных популяций, большинство экспериментов содержали опасения по риску предвзятости, а некоторые результаты, классифицированные как поведение, были лабораторными прокси, а не значимыми реальными действиями. Публикационная смещённость также могла привести к переоценке согласованности результатов.В целом, эти результаты могут влиять на сообщения общественного здравоохранения, указывая на то, что при некоторых обстоятельствах проблемы с мужским статусом могут привести к поведению с риском для здоровья у мужчин.

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