Как избежать срывов во время диеты, рассказала нутрициолог

Запланированный читмил может помочь снизить риск срыва при соблюдении строгой диеты. Такой прием пищи лучше проводить в первой половине дня. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на тренера-нутрициолога Ольгу Яблокову.Специалист пояснила, что читмил представляет собой полноценный прием пищи, который отличается от обычного рациона повышенной калорийностью или составом. В него могут входить продукты с большим содержанием углеводов или жиров, которые обычно отсутствуют в меню. При этом такой прием пищи следует планировать заранее, а не устраивать из-за сильного голода или усталости.Яблокова подчеркнула, что читмил не должен превращаться в целый день переедания. Она посоветовала выбрать любимые блюда, съесть их в умеренном количестве и после этого остановиться. По словам нутрициолога, не стоит устраивать такой прием пищи на голодный желудок, поскольку это может привести к перееданию.Эксперт также рекомендовала сохранять привычную структуру тарелки с белками, сложными углеводами, жирами и овощами, добавляя к ней любимые продукты. После читмила, отметила Яблокова, следует вернуться к обычному рациону без дополнительного ограничения питания. Специалист посоветовала не переносить такой прием пищи на вечер, особенно после тяжелого рабочего дня, когда контролировать аппетит сложнее.

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