Жир на животе в сочетании с дефицитом витамина D резко повышает риск смерти

Крупное исследование с участием более 5 500 взрослых старше 50 лет выявило потенциально опасное сочетание рисков для здоровья. Люди с абдоминальным ожирением и дефицитом витамина D сталкивались с риском смерти на 123% выше по сравнению с теми, у кого не было ни одного из этих заболеваний.Результаты, опубликованные в журнале Diabetes, Obesity and Metabolism, свидетельствуют о том, что эти два состояния могут быть особенно вредными, если возникают вместе. Хотя каждый из них был связан с более высоким риском смерти сам по себе, совокупный эффект был значительно сильнее.«Абдоминальное ожирение — хорошо известный фактор риска, так как связано с воспалениями и метаболическими нарушениями. Витамин D, напротив, является гормоном, который действует на различные органы, и его дефицит нарушает ряд функций организма. Когда эти два состояния возникают одновременно, одно усиливает эффекты другого, ещё больше увеличивая риск смерти», — объясняет Тиаго Силва Александре, профессор кафедры геронтологии Федерального университета Сан-Карлоса (UFSCar) в Бразилии, который координировал исследование. «По этой причине мониторинг уровня витамина D и лечение избыточного жира на животе являются необходимыми мерами для предотвращения преждевременной смерти, особенно после 50 лет», — добавляет он.Отслеживание рисков для здоровья на протяжении шести летИсследование проводилось в сотрудничестве с Университетским колледжем Лондона (UCL) в Великобритании и финансировалось FAPESP. Исследователи наблюдали за 5 520 людьми в возрасте 50 лет и старше в течение шести лет. Все участники были зачислены в Английское лонгитюдное исследование старения (ELSA), одно из крупнейших в мире исследований, посвящённых старению.Данные показали, что дефицит витамина D (уровень ниже 30 нмоль/л) связан с более высоким риском смерти сам по себе, чем абдоминальное ожирение. Абдоминальное ожирение определялось как окружность талии, превышающая 102 сантиметра у мужчин и 88 сантиметров у женщин.Только у людей с абдоминальным ожирением риск смерти был на 47% выше, тогда как дефицит витамина D сам по себе приводил к увеличению до 91%. Однако при наличии обоих условий риск смерти увеличивался более чем вдвое.Как жир на животе может снизить уровень доступного витамина DАлександр говорит, что абдоминальное ожирение и дефицит витамина D могут усиливать друг друга в вредном цикле. Брюшной жир может «удержать» витамин D, циркулирующий в организме, накапливая его в адипоцитах (жировых клетках) вместо того, чтобы оставаться доступным в крови.«Это означает, что хотя организм может содержать витамины, хранящиеся в жире, он не свободно доступен в крови для выполнения жизненно важных функций в других органах и системах», — говорит он.Ожирение также может влиять на то, как организм перерабатывает витамин D. У людей с ожирением низкая экспрессия ферментов, участвующих в метаболизме витамина D, что дополнительно ограничивает количество доступного организму этого витамина.«Абдоминальное ожирение снижает циркуляцию витамина D, а этот дефицит ухудшает иммунную систему, усугубляя хроническое воспаление, вызванное избыточным жиром, и значительно увеличивая риск смертности», — объясняет Тиаго Силва Александре.Старение, воспаление и витамин DЭта комбинация может оказаться особенно важной в более поздней жизни, поскольку само старение связано с воспалениями — состоянием низкой степени хронического воспаления.«В нормальных условиях витамин D действует как регулятор иммунной системы, предотвращая выход воспаления из-под контроля. Когда уровень витамина D низкий и избыток жира в животе, формируется неблагоприятная системная среда, которая ускоряет развитие сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний, а также потери мышечной массы», — подчёркивает он.Эффект КаскадНовые результаты являются частью более широкой серии исследований, изучающих, как витамин D влияет на здоровье в период старения.«В предыдущих исследованиях мы выявили каскадный эффект. Дефицит витамина D приводит к потере силы, что приводит к снижению скорости ходьбы, потере самостоятельности и большей зависимости от повседневной деятельности», — объясняет Александр.Исследовательская группа также обнаружила в отдельном исследовании, что дефицит витамина D увеличивает риск когнитивного снижения.«Витамин D — это гормон с разными функциями. Он играет роль в регулировании артериального давления, частоты сердечных сокращений, центральной нервной системы, иммунной и эндокринной систем. Поэтому при низком уровне несколько важных функций организма нарушаются», — говорит он.

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