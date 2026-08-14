Мужчин предупредили о повышающих риск рака простаты повседневных привычках

Вероятность развития рака простаты напрямую зависит от образа жизни, который ведет мужчина, заявил онкоуролог «СМ-Клиника» Александр Сысоев.По словам врача, прежде всего увеличивать риск рака простаты может неправильное питание Он предупредил, что злоупотребление жирными сортами мяса, молочными продуктами, соусами на основе майонеза и жареной пищей вредно для предстательной железы. «Если в меню почти каждый день присутствуют яичница с поджаренным беконом на завтрак и мясной стейк в обед с картошкой фри, вам обеспечен не только повышенный уровень холестерина и проблемы с сосудами. Это еще и серьезные риски, связанные с развитием раковой опухоли в простате», — подчеркнул Сысоев.Еще одна привычка, которая может привести к раку простаты, — это недостаток движения, или гиподинамия. Врач объяснил, что сидячий образ жизни приводит к ожирению, из-за чего у мужчин значительно снижается уровень тестостерона. А нарушение гормонального баланса в организме создает предпосылки для хронического воспаления в тканях простаты — гормонозависимого органа.Онкоуролог добавил, что риск злокачественной опухоли выше у тех, кто работает с токсичными веществами. «При частом контакте с тяжелыми металлами или химическими красителями нагрузка на простату возрастает, а параллельно с этим повышается риск повреждения ее структуры», — отметил он.

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