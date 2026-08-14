Мужчин предупредили о повышающих риск рака простаты повседневных привычках
По словам врача, прежде всего увеличивать риск рака простаты может неправильное питание Он предупредил, что злоупотребление жирными сортами мяса, молочными продуктами, соусами на основе майонеза и жареной пищей вредно для предстательной железы. «Если в меню почти каждый день присутствуют яичница с поджаренным беконом на завтрак и мясной стейк в обед с картошкой фри, вам обеспечен не только повышенный уровень холестерина и проблемы с сосудами. Это еще и серьезные риски, связанные с развитием раковой опухоли в простате», — подчеркнул Сысоев.
Еще одна привычка, которая может привести к раку простаты, — это недостаток движения, или гиподинамия. Врач объяснил, что сидячий образ жизни приводит к ожирению, из-за чего у мужчин значительно снижается уровень тестостерона. А нарушение гормонального баланса в организме создает предпосылки для хронического воспаления в тканях простаты — гормонозависимого органа.
Онкоуролог добавил, что риск злокачественной опухоли выше у тех, кто работает с токсичными веществами. «При частом контакте с тяжелыми металлами или химическими красителями нагрузка на простату возрастает, а параллельно с этим повышается риск повреждения ее структуры», — отметил он.
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