Кардиологи объяснили причины бешено колотящегося по ночам сердца

Кардиологи Лу и Кевин Хедер объяснили, почему иногда по ночам может бешено колотиться сердце. О причинах учащенного сердцебиения они поговорили с изданием Prevention.По словам Чена, причиной учащенного сердцебиения по ночам могут быть кислотный рефлюкс и апноэ. Врач объяснил: апноэ снижает уровень кислорода и увеличивает нагрузку на сердце, что может привести к нарушению сердечного ритма и увеличить риск развития фибрилляции предсердий — распространенного нарушения сердечного ритма.Хедер же отметил, что сердцебиение по ночам может учащаться из-за стресса, обезвоживания или употребления алкоголя и кофеина во второй половине дня. «Гормональные изменения, в том числе менопауза, также могут спровоцировать учащенное сердцебиение», — добавил доктор. Если такие приступы случаются часто, он посоветовал обратиться к врачу.

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