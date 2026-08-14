В Госдуме предложили ужесточить ответственность за необоснованные жалобы на врачей

Врачам необходима дополнительная защита от необоснованных жалоб пациентов. Об этом заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов в беседе с «Лентой.ру».По словам Леонова, некоторые пациенты пытаются с помощью жалоб добиться денежных выплат, а иногда используют их, чтобы нанести врачу репутационный ущерб или оказать на него психологическое давление. Депутат считает, что в таких случаях пациенты должны нести ответственность. «Если не подтвердится случай оказания некачественной медпомощи, то обратившийся должен нести ответственность, в том числе административную», — считает депутат.Кроме того, Леонов выступил за ужесточение ответственности за нападения на медицинских работников. По его словам, сейчас врачи недостаточно защищены от агрессии со стороны пациентов. Он предложил установить ответственность за такие преступления по аналогии с той, которая предусмотрена за нападение на сотрудников правоохранительных органов. «Нужно сделать так, чтобы люди понимали, что они понесут всю тяжесть уголовной ответственности, если решат напасть на врача или медсестру», — заявил депутат.Он также добавил, что в комитете по охране здоровья соответствующие решения уже прорабатываются.

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