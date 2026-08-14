Уролог Башкатов рассказал, как предотвратить появление камней в почках летом

Уролог Вадим Башкатов: риск образования камней в почках летом резко возрастает.Уролог Башкатов сообщил, что появлению камней в почках летом способствует то, что из организма под действием жары начинает испаряться больше влаги. Формируют их оксалаты, кальций и другие минералы, при этом камни сначала имеют размер песчинки, но со временем разрастаются и заполняют внутреннюю часть почки.«Примерно у одного из десяти человек в течение жизни образуются камни в почках, причем мужчины страдают чаще. Симптомы включают сильную одностороннюю боль в пояснице, тошноту, рвоту, лихорадку, озноб и гематурию. Однако бывают случаи, когда при появлении камней не проявляется никаких специфических симптомов», - рассказал уролог.В беседе с «МедикФорум» врач Башкатов проинформировал, как предотвратить появление камней в почках летом.Важно пить много жидкости, чтобы избежать обезвоживания и концентрированной мочи – особенно, в жаркую погоду, при повышенной потливости и частом мочеиспускании.«Если у вас уже однажды образовался камень в почках, старайтесь выпивать не менее 8 стаканов воды в день», - посоветовал специалист.В воду полезно добавлять сок лимона или лайма, потому что цитраты предотвращают образование камней.Натрий в рационе нужно ограничивать. Обилие продуктов, богатых натрием, увеличивает количество кальция в моче, что повышает вероятность образования камней.«Сокращение соли в рационе приносит пользу почкам и в других отношениях, включая снижение артериального давления. Когда давление является хронически высоким, оно может сузить и ослабить кровеносные сосуды, повлиять на кровоток и привести к заболеванию почек или почечной недостаточности», - предупредил медик.В повседневном питании должны присутствовать продукты с кальцием. Уролог объяснил: кальций связывает щавелевые кислоты в просвете кишечника, уменьшая тем самым их всасывание эпителиальными клетками кишечника и выведение их с мочой – это препятствует камнеобразованию. Врач подчеркнул, что кальций важно получать именно с едой или напитками, а не в виде добавок – последние, наоборот, могут увеличивать риск образования камней в почках.Также нужно контролировать потребление животных белков – их большие дозы вредят состоянию почек. Помимо этого, нельзя злоупотреблять продуктами, содержащими оксалаты, – такими как шпинат, свекла, орехи, зародыши пшеницы, соя. Увлеченность ими тоже может влиять на появление почечных камней.

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