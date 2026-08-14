Фармэксперт Милованова: два вида препаратов могут помочь избавиться от храпа
«Для облегчения дыхания через нос — если храп вызван заложенностью носа (например, при аллергии или простуде) — помочь могут сосудосуживающие спреи или интраназальные кортикостероиды. Они снимают отек слизистой, восстанавливая носовое дыхание. Однако их нельзя применять длительно без контроля врача. Для лечения самого храпа на данный момент не существует зарегистрированных лекарственных препаратов с доказанной эффективностью, которые бы напрямую его устраняли. Основные методы лечения — это изменение образа жизни (снижение веса, отказ от алкоголя и курения), использование специальных внутриротовых устройств или СИПАП-терапии (аппарат, создающий постоянное положительное давление в дыхательных путях)», — заметила специалист.
По ее словам, сейчас ведутся исследования, изучающие возможность применения некоторых веществ для лечения апноэ сна.
«Например, изучаются препараты, повышающие тонус мышц верхних дыхательных путей (такие как атомоксетин), но до их широкого клинического применения еще далеко, и они не используются для лечения храпа как такового», — заключила Милованова.
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