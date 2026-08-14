Терапевт Никитина: многие люди имеют непереносимость фруктозы, не зная об этом

Терапевт Светлана Никитина рассказала о симптомах непереносимости фруктозы.Терапевт Никитина сообщила в беседе с «МедикФорум», что многие люди страдают от непереносимости фруктозы, но не знают об этом и связывают свои дискомфортные симптомы с другими причинами. Такие симптомы возникают после употребления фруктозосодержащих продуктов, но понять это возможно только если внимательно наблюдать за пищевым поведением.Врач также отметила, что фруктоза содержится не только во фруктах, но и во многих напитках, меде, варенье, мюсли, сладких йогуртах с фруктовым вкусом.Терапевт перечислила симптомы, указывающие на непереносимость фруктозы.«Непереносимость фруктозы проявляется по-разному. Однако наиболее распространенными симптомами являются диарея, вздутие живота и спазмы в животе», - сообщила Светлана НикитинаСпециалистка объяснила, что негативные симптомы возникают из-за неспособности тонкого кишечника нормально перерабатывать фруктозу. Она в необработанном виде попадает в толстую кишку, где расщепляется бактериями – результатом этого процесса становятся газы, нарушающие баланс пищеварения. Если непереносимость фруктозы оставить без внимания, то через некоторое время могут появиться так называемые вторичные симптомы:усталостьголовная больголовокружениеослабленная иммунная системадепрессивное состояниедефицит питательных веществ.Врач констатировала, что лекарств, которые бы излечивали от непереносимости фруктозы, не существует. Единственным решением для облегчения симптомов является изменение рациона. В случае врожденной непереносимости присутствия фруктозы в питании следует избегать полностью, а в случае приобретенной непереносимости достаточно минимизировать ее потребление.

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