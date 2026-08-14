Терапевт Никитина: многие люди имеют непереносимость фруктозы, не зная об этом
Терапевт Никитина сообщила в беседе с «МедикФорум», что многие люди страдают от непереносимости фруктозы, но не знают об этом и связывают свои дискомфортные симптомы с другими причинами. Такие симптомы возникают после употребления фруктозосодержащих продуктов, но понять это возможно только если внимательно наблюдать за пищевым поведением.
Врач также отметила, что фруктоза содержится не только во фруктах, но и во многих напитках, меде, варенье, мюсли, сладких йогуртах с фруктовым вкусом.
Терапевт перечислила симптомы, указывающие на непереносимость фруктозы.
«Непереносимость фруктозы проявляется по-разному. Однако наиболее распространенными симптомами являются диарея, вздутие живота и спазмы в животе», - сообщила Светлана Никитина
.
Специалистка объяснила, что негативные симптомы возникают из-за неспособности тонкого кишечника нормально перерабатывать фруктозу. Она в необработанном виде попадает в толстую кишку, где расщепляется бактериями – результатом этого процесса становятся газы, нарушающие баланс пищеварения. Если непереносимость фруктозы оставить без внимания, то через некоторое время могут появиться так называемые вторичные симптомы:
усталость
головная боль
головокружение
ослабленная иммунная система
депрессивное состояние
дефицит питательных веществ.
Врач констатировала, что лекарств, которые бы излечивали от непереносимости фруктозы, не существует. Единственным решением для облегчения симптомов является изменение рациона. В случае врожденной непереносимости присутствия фруктозы в питании следует избегать полностью, а в случае приобретенной непереносимости достаточно минимизировать ее потребление.
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