Врач раскрыла последствия поедания арбузных семечек

Главный врач московской поликлиники № 220 Анна Косенкова рассказала, может ли навредить здоровью поедание арбузных семечек. Последствия этой привычки она раскрыла в разговоре с РИА Новости.«Для здорового человека случайно проглоченные арбузные семечки абсолютно безвредны», — заверила Косенкова. При этом врач добавила, что при некоторых заболеваниях есть их не рекомендуется.Как объяснила доктор, при заболеваниях ЖКТ и дивертикулярной болезниарбузные семечки способны спровоцировать обострение недуга, вздутие, боль и расстройство стула. Людям, у которых есть эти проблемы со здоровьем, Косенкова посоветовала выбирать сорта арбуза без семян или тщательно удалять их перед едой.

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