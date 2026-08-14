«Поднимай ногами, а не спиной» — совет, который не работает: почему грыжа у грузчика всё равно случается?

Грузчик рискует спиной не из-за одной неудачной коробки, а из-за тысяч наклонов с поворотом, которые незаметно разрушают диск годами. Почему обучение технике подъёма само по себе не спасает и что работает на самом деле?«Начну с того, что слово "неизбежность" я бы убрал. Риск у грузчика действительно выше, и это измеримо, но речь о повышении в полтора-два раза, а не о приговоре. В шведском исследовании, где 33 года наблюдали 262 850 строителей, частый подъём тяжестей свыше 25 кг повышал риск операции по поводу грыжи межпозвонкового диска поясничного отдела примерно в 1,8 раза, работа в крайних наклонах — в 1,6 раза, высокий уровень общей вибрации — в 1,3 раза. Мета-анализ по хронической боли в пояснице даёт близкие цифры (отношение шансов): подъём и переноска грузов — около 1,7, работа в вынужденных позах — 1,5, сочетание факторов — 2,2. У медсестёр, которые каждый день поднимают пациентов, вероятность дегенеративных заболеваний межпозвонковых дисков примерно в 2,5 раза выше, чем у офисных сотрудников. То есть большинство грузчиков грыжу с операцией не получают — но профессия честно входит в группу риска», — рассказал в комментарии RuNews24.ru врач травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук. Ассистент кафедры детской хирургии им. акад. Ю. Ф. Исакова Пироговского Университета; отделение травматологии и ортопедии ДГКБ им. Н. Ф. Филатова Андрей Семёнов.Что именно ломает дискПо словам эксперта, важно понимать следующее: диск повреждает не вес сам по себе, а сочетание факторов. В экспериментах на изолированных позвоночных сегментах грыжа возникает прежде всего от многократно повторяющегося сгибания под нагрузкой — сотни и тысячи циклов постепенно продавливают студенистое ядро назад и разрывают задние волокна фиброзного кольца. Ещё быстрее это происходит, когда к сжатию и наклону добавляется поворот корпуса: комбинация «согнулся — повернулся — потянул» самая опасная.«Добавьте вибрацию от погрузчика или грузовика и работу в наклоне — и получите набор, который бьёт по диску годами. Именно поэтому у грузчика проблема не в одной "неудачно поднятой коробке", а в накоплении: тысячи повторений за смену, за месяц, за десять лет».Неудобная правда про «правильную технику»Эксперт подчёркивает, что обучение технике подъёма — «поднимай ногами, а не спиной» — как самостоятельная мера не доказало способности предотвращать боль в спине. Систематический обзор в BMJ объединил шесть рандомизированных исследований почти на 18 000 участников: ни одно сравнение не показало значимой разницы между теми, кого обучали технике и снабжали подъёмными приспособлениями, и контрольными группами.«Авторы прямо написали, что результаты ставят под сомнение повсеместную практику инструктажей. Крупный мета-анализ в JAMA Internal Medicine это подтверждает: обучение само по себе риск эпизода боли не снижает (относительный риск 1,03), и поддерживающие пояса тоже не работают (1,01)».Почему так? Как поясняет эксперт, инструктаж меняет позу на тренинге, но не меняет саму работу. К концу смены, при спешке и усталости, человек всё равно сгибается — техника «сыпется» первой. И главное: она не уменьшает ни вес, ни количество повторений, ни вибрацию — то есть не трогает то, что и повреждает диск. Это не значит, что техника бесполезна: держать груз близко к телу, не крутить корпус под нагрузкой, разворачиваться ногами — разумно и снижает пиковую нагрузку в моменте. Просто это одна деталь, а не защита сама по себе.Что реально снижает рискРегулярные упражнения. Единственная мера с надёжными доказательствами: упражнения отдельно или вместе с обучением снижают риск эпизода боли в спине примерно на 35–45% (относительный риск 0,55–0,65), а невыходы на работу по этой причине — ещё заметнее. Работает и у тех, кто уже поднимает тяжёлое по работе; рабочая доза — около 20–30 минут, 3–5 раз в неделю.Комбинированные программы, а не лекция. Когда эргономику соединяют с силовой тренировкой, у персонала снижается боль и улучшается сама техника подъёма. Толк даёт связка «научили + натренировали + изменили условия», а не инструктаж в отрыве от остального.Инженерные решения. Тележки, подъёмники, подъёмные столы, правильная высота поддона и стеллажа, деление тяжёлого груза на части — всё, что убирает наклон и снижает вес. Это меняет саму нагрузку, а не только позу.Ротация задач и паузы. Чередование операций и микроперерывы разрывают монотонность повторяющихся циклов сгибания — того самого механизма, который повреждает диск.Общие факторы. Курение, лишний вес, малоподвижность вне работы, недосып — всё это ухудшает состояние дисков и переносимость нагрузки.Когда пора к врачу, а не «отлежаться»Боль отдаёт в ногу ниже колена, есть онемение или «мурашки».Слабость в стопе, нога подворачивается, трудно встать на носок или пятку.Боль не стихает в покое и будит ночью.Немедленно — онемение в области промежности и нарушение мочеиспускания: это неотложное состояние.«Грыжа у грузчика — не судьба, а повышенный риск, и он складывается не из "одной коробки", а из тысяч наклонов с поворотом под нагрузкой. Инструктаж "поднимай ногами" сам по себе от боли в спине не защищает — это доказано на десятках тысяч рабочих. Защищают тренированная спина и изменённые условия труда: меньше вес, меньше наклонов, больше механизации и пауз».

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