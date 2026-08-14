Россиянам назвали время особенно высокой опасности алкоголя

Даже небольшая доза алкоголя в жаркую погоду создает серьезную нагрузку на организм, ускоряя обезвоживание, нарушая терморегуляцию и повышая риск сердечно-сосудистых осложнений, рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.«Даже небольшая доза в таких условиях создает серьезную нагрузку на организм. Во-первых, ускоряется обезвоживание. Алкоголь обладает мочегонным эффектом, он подавляет выработку антидиуретического гормона (вазопрессина), и почки активнее выводят жидкость. А в жару организм и так теряет много воды с потом. В итоге дефицит влаги нарастает быстрее. Обезвоживание само по себе ухудшает самочувствие — появляются резкая слабость, головная боль, сухость во рту, а еще из-за нехватки жидкости организму сложнее эффективно охлаждаться за счет потоотделения. Следовательно, риск перегрева растет», — сказал Умнов.Алкоголь усиливает расширение сосудов, что нарушает терморегуляцию и создает ложное ощущение прохлады, а затем повышает риск теплового удара, подчеркнул специалист. Особую опасность это представляет для людей с гипертонией и ишемической болезнью сердца.«В жару сосуды и так расширяются, чтобы помочь телу отдать тепло, из-за чего может падать давление. Алкоголь дополнительно нагружает работу сердечно-сосудистой системы, он может способствовать повышению артериального давления и в целом заставляет сердце работать значительно интенсивнее. Для людей с хроническими заболеваниями — гипертония, ишемическая болезнь сердца, это особенно рискованно — сочетание факторов может спровоцировать серьезные осложнения, вплоть до инфаркта или инсульта», — отметил Умнов.Одна из главных опасностей алкоголя в жару даже в малых дозах состоит в том, что у человека снижается способность вовремя заметить опасность. В состоянии даже небольшого опьянения человек хуже воспринимает сигналы тела. Первые признаки перегрева — головокружение, тошнота, слабость, легко спутать с симптомами самого опьянения. Из-за этого человек может упустить момент и дольше оставаться на жаре, что повышает риск теплового удараАлександр Умновстарший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещенияСпециалист призвал отказаться от алкоголя, особенно в жаркую погоду. Если все-таки выпили алкоголь на жаре, то при первых тревожных симптомах, например, сильной слабости, головокружении, учащенном сердцебиении, следует немедленно прекратить употребление, уйти с солнца и немедленно восполнить запас жидкости.

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