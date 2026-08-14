Дикий мед содержит необычайно высокое количество полезных для здоровья веществ
Исследователи из Вроцлавского медицинского университета обнаружили, что в меде диких пчел концентрация полезных фенольных кислот в 6-13 раз выше, чем в польском меде. Исследование также показало, что мед обладает антимикробной активностью, подтверждая исторические утверждения о его использовании в качестве лекарственного средства.
Результаты исследования были опубликованы в Journal of Ethnopharmacology учеными из Вроцлавского медицинского университета, Института истории Польской академии наук, Познанского медицинского университета и Вроцлавского университета.
Исследовательская группа проанализировала мед, собранный из двух диких ульев в регионе Свентокшиске, изучив его химический состав, содержание пыльцы, содержание воды, электропроводность и антимикробные свойства.
Исследователи обнаружили, что мед обладает уникальным фитохимическим профилем, включая исключительно высокое содержание феруловой и п -кумаровой кислот — природных соединений, получаемых из прополиса, — а также повышенное содержание кинуреновой кислоты. Эти вещества известны своими антиоксидантными и противомикробными свойствами.
Данное исследование выросло из более раннего проекта по воссозданию териака, известного лекарственного средства, которое веками использовалось в Европе в качестве противоядия от отравлений и защиты от чумы.
Ведущий автор исследования Данута Радж из Департамента фармакогнозии и фитотерапии Вроцлавского медицинского университета, заявила, что ее команда первой воссоздала это лекарство в точности по рецепту XVII века.
«При воссоздании этого препарата, который использовался в качестве противоядия от отравлений и защиты от чумы, мы постарались точно воспроизвести его по рецепту XVII века. Териак уже изучался современными учеными, но наша команда — единственная в мире, которая воссоздала его в точности таким, каким он был, скрупулезно и детально следуя процедурам того периода. Спустя некоторое время выяснилось, что полученный нами препарат подвергался ферментации, тогда как в других воссозданных препаратах этот процесс не происходил», - сказала она.
Исследователи пришли к выводу, что разница, вероятно, обусловлена одним ключевым ингредиентом. В их реконструкции использовался традиционный мед диких пчел, в то время как в предыдущих попытках использовался мед из управляемых пасек.
По словам Радж, отличительные свойства дикого пчелиного меда, вероятно, являются результатом способа его производства.
«Особые свойства дикого пчелиного меда, скорее всего, обусловлены спецификой пчеловодства в дикой природе. Пчелы сами выбирают себе ульи, обустраивают гнезда, используют разнообразные лесные ресурсы, их не перемещают регулярно и не подвергают интенсивной эксплуатации, поэтому они испытывают меньше стресса. Пчеловод посещает их нечасто и собирает мед не чаще одного раза в год, поэтому продукт дольше контактирует с сотами, которые также богаты различными полезными веществами», — сказала она.
В ходе исследования также были реконструированы исторические методы оценки качества меда. Вместо лабораторных исследований пчеловоды раннего Нового времени оценивали мед по его цвету, запаху, вкусу, плотности и вязкости, при этом одним из традиционных методов была проверка того, насколько хорошо он растягивается и держится между пальцами.
«Анализ фармацевтов сам по себе раскрывает лишь часть правды о диком пчелином меде. Нас интересовал исторический контекст, потому что, хотя пчеловодство имеет многовековую традицию, его происхождение до сих пор оставалось загадкой», - резюмировала Радж.
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