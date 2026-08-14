Дикий мед содержит необычайно высокое количество полезных для здоровья веществ

Согласно новым исследованиям польских ученых, традиционный дикий лесной мед, производимый пчелами, живущими в ульях на деревьях, содержит необычайно высокое количество природных соединений, обладающих антимикробными и антиоксидантными свойствами.Исследователи из Вроцлавского медицинского университета обнаружили, что в меде диких пчел концентрация полезных фенольных кислот в 6-13 раз выше, чем в польском меде. Исследование также показало, что мед обладает антимикробной активностью, подтверждая исторические утверждения о его использовании в качестве лекарственного средства.Результаты исследования были опубликованы в Journal of Ethnopharmacology учеными из Вроцлавского медицинского университета, Института истории Польской академии наук, Познанского медицинского университета и Вроцлавского университета.Исследовательская группа проанализировала мед, собранный из двух диких ульев в регионе Свентокшиске, изучив его химический состав, содержание пыльцы, содержание воды, электропроводность и антимикробные свойства.Исследователи обнаружили, что мед обладает уникальным фитохимическим профилем, включая исключительно высокое содержание феруловой и п -кумаровой кислот — природных соединений, получаемых из прополиса, — а также повышенное содержание кинуреновой кислоты. Эти вещества известны своими антиоксидантными и противомикробными свойствами.Данное исследование выросло из более раннего проекта по воссозданию териака, известного лекарственного средства, которое веками использовалось в Европе в качестве противоядия от отравлений и защиты от чумы.Ведущий автор исследования Данута Радж из Департамента фармакогнозии и фитотерапии Вроцлавского медицинского университета, заявила, что ее команда первой воссоздала это лекарство в точности по рецепту XVII века.«При воссоздании этого препарата, который использовался в качестве противоядия от отравлений и защиты от чумы, мы постарались точно воспроизвести его по рецепту XVII века. Териак уже изучался современными учеными, но наша команда — единственная в мире, которая воссоздала его в точности таким, каким он был, скрупулезно и детально следуя процедурам того периода. Спустя некоторое время выяснилось, что полученный нами препарат подвергался ферментации, тогда как в других воссозданных препаратах этот процесс не происходил», - сказала она.Исследователи пришли к выводу, что разница, вероятно, обусловлена одним ключевым ингредиентом. В их реконструкции использовался традиционный мед диких пчел, в то время как в предыдущих попытках использовался мед из управляемых пасек.По словам Радж, отличительные свойства дикого пчелиного меда, вероятно, являются результатом способа его производства.«Особые свойства дикого пчелиного меда, скорее всего, обусловлены спецификой пчеловодства в дикой природе. Пчелы сами выбирают себе ульи, обустраивают гнезда, используют разнообразные лесные ресурсы, их не перемещают регулярно и не подвергают интенсивной эксплуатации, поэтому они испытывают меньше стресса. Пчеловод посещает их нечасто и собирает мед не чаще одного раза в год, поэтому продукт дольше контактирует с сотами, которые также богаты различными полезными веществами», — сказала она.В ходе исследования также были реконструированы исторические методы оценки качества меда. Вместо лабораторных исследований пчеловоды раннего Нового времени оценивали мед по его цвету, запаху, вкусу, плотности и вязкости, при этом одним из традиционных методов была проверка того, насколько хорошо он растягивается и держится между пальцами.«Анализ фармацевтов сам по себе раскрывает лишь часть правды о диком пчелином меде. Нас интересовал исторический контекст, потому что, хотя пчеловодство имеет многовековую традицию, его происхождение до сих пор оставалось загадкой», - резюмировала Радж.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки