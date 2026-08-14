Полезный тренд из социальных сетей оказался причиной диареи и запора

Диетолог Аманда Сауседа указала на побочные эффекты полезного тренда из социальных сетей на фибермаксинг — большое количество клетчатки в рационе. В беседе с Prevention она предупредила, что избыток клетчатки может стать причиной диареи.Сауседа признала, что клетчатка действительно улучшает пищеварение, укрепляет сердечно-сосудистую систему, регулирует уровень сахара в крови и обмен веществ. Однако, по ее словам, избыток пищевых волокон (бобов, орехов, овощей) в рационе может привести к расстройству пищеварительной системы — запору.«В то время как клетчатка может помочь легче и регулярнее опорожнять кишечник, употребление слишком большого ее количества потенциально может иметь противоположный эффект. Клетчатка увеличивает объем содержимого кишечника, и если вы практикуете фибермаксинг, это может замедлить перистальтику», — объяснила Сауседа.Врач добавила, что избыток клетчатки может спровоцировать и обратную реакцию ЖКТ — диарею. Это связано с тем, что большое количество нерастворимой клетчатки ускоряет прохождение пищи по пищеварительному тракту, что приводит к срочному опорожнению кишечника, обратила внимание она.

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