Полезный тренд из социальных сетей оказался причиной диареи и запора
Сауседа признала, что клетчатка действительно улучшает пищеварение, укрепляет сердечно-сосудистую систему, регулирует уровень сахара в крови и обмен веществ. Однако, по ее словам, избыток пищевых волокон (бобов, орехов, овощей) в рационе может привести к расстройству пищеварительной системы — запору.
«В то время как клетчатка может помочь легче и регулярнее опорожнять кишечник, употребление слишком большого ее количества потенциально может иметь противоположный эффект. Клетчатка увеличивает объем содержимого кишечника, и если вы практикуете фибермаксинг, это может замедлить перистальтику», — объяснила Сауседа.
Врач добавила, что избыток клетчатки может спровоцировать и обратную реакцию ЖКТ — диарею. Это связано с тем, что большое количество нерастворимой клетчатки ускоряет прохождение пищи по пищеварительному тракту, что приводит к срочному опорожнению кишечника, обратила внимание она.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил valyuha в категорию Разное
Добавить комментарий