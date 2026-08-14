Ученые назвали оптимальный уровень физической нагрузки для здоровья сердца

Новое исследование, опубликованное в British Journal of Sports Medicine, показало, что наибольшая польза для сердца может быть получена при гораздо большем числе упражнений в неделю, чем сейчас рекомендуется; Хотя действующие рекомендации рекомендуют 150 минут умеренных или интенсивных упражнений в неделю, наибольшие преимущества могут быть приближены к 600 минутам в неделю.В исследовании приняли участие более 17 000 участников, зарегистрированных в UK Biobank с 2013 по 2015 год. Каждый участник носил акселерометр на запястье в течение семи дней в начале исследования, чтобы измерить уровень физической активности. В начале исследования они также прошли велотест для измерения VO2 max — показателя кардиореспираторной пригодности. После первоначальных измерений участников наблюдали почти восемь лет. В этот период среди участников измерялись начало сердечно-сосудистых заболеваний и таких событий, как инсульты. Текущие рекомендации рекомендуют 150 минут умеренных или интенсивных упражнений в неделю, но это исследование было направлено на выяснение, приносит ли более высокая доза физических упражнений больше пользы сердцу.Результаты показали, что участники, которые занимались 150 минут умеренных и интенсивных упражнений в неделю, имели на 8–9% снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с малоподвижными (ноль минут умеренных или интенсивных упражнений в неделю). Однако наибольшая польза для сердца наблюдалась у участников, которые получали от 560 до 610 минут умеренных или интенсивных упражнений в неделю. Эти участники имели снижение риска более чем на 30% по сравнению с неподвижным исходным уровнем. Интересно, что участники с более высокой кардиореспираторной формой нуждались в немного меньшей физической активности в неделю, чтобы получить те же преимущества, что и менее подготовленные люди.Авторы исследования отметили, что актуальные рекомендации по упражнениям, возможно, потребуется обновить с учётом того, что 150 минут умеренных или интенсивных упражнений в неделю — это минимальное количество для пользы для сердца; Оптимальное снижение риска достигается за счёт гораздо большего количества физических упражнений в неделю.

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