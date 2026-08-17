Психотерапевт назвала неожиданное последствие храпа

Храп для многих пар он становится источником хронического стресса и проблем в отношениях, заявила психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина. Неожиданное последствие этой проблемы она назвала в разговоре с «Лентой.ру».Врач объяснила, что проблема кроется не только в самом звуке храпа, а в последствиях постоянного недосыпа из-за него. «Когда один из партнеров регулярно просыпается ночью, у него снижается терпимость к раздражителям, ухудшается настроение, появляются усталость и эмоциональная реактивность. В таком состоянии даже незначительные бытовые разногласия переживаются гораздо острее», — предупредила врач.Как отметила Крашкина, храпящий партнер часто не осознает масштаб проблемы, поскольку сам продолжает спать. Это создает ощущение несправедливости: один человек страдает, а другой не понимает, почему возник конфликт. Кроме того, по словам психотерапевта, из-за этого один из партнеров может уйти спать в другую комнату и воспринимает это как вынужденную жертву, а другой может чувствовать себя отвергнутым.Крашкина добавила, что сам храпящий человек тоже может испытывать стыд, чувство вины или ощущение собственной непривлекательности, особенно если проблема регулярно становится причиной ссор. Однако причиной эмоционального отдаления обычно становится не сам храп, а отсутствие совместного поиска решения, подытожила она.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки