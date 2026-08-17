Россиян предупредили о тревожных симптомах начинающейся шизофрении

Врач-невролог Екатерина Демьяновская перечислила тревожные симптомы, которые могут свидетельствовать о начинающейся шизофрении. О первых симптомах этого тяжелого заболевания психики она рассказала россиянам в беседе с NEWS.ru.Демьяновская рассказала, что шизофрения — это психическое расстройство, которое может влиять на восприятие окружающего мира, мышление, эмоции и поведение. Наиболее яркими проявлениями этого заболевания являются бредовые идеи и галлюцинации, но возникают они далеко не у всех.Врач предупредила, что чаще острым признакам предшествует ряд менее заметных неврологических изменений. К ним она отнесла непривычную излишнюю подозрительность, поиск скрытого смысла в обычных событиях, неадекватное восприятие случайных слов и поступков окружающих.Среди других неочевидных признаков шизофрении Демьяновская выделила ухудшение способности концентрироваться, запоминать новое, планировать действия и ясно выражать мысли, проблемы со сном, необычную раздражительность.«Могут появиться странные увлечения, человек может стать неопрятным, нехарактерно смешливым, дурашливым, поведение — причудливым, вычурным, агрессивным, иногда на границе законных рамок», — добавила она.

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