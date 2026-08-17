Врач назвал главное правило борьбы с бессонницей

Американский терапевт Ручир Патель назвал главное правило борьбы с бессонницей, которым многие пренебрегают. Свою рекомендацию он дал в беседе с изданием Eating Well.По словам Пателя, чтобы избежать бессонницы, надо ложиться спать и просыпаться в одно и то же время по выходным и будням. «Многие не осознают, что лишние часы сна по выходным создают то, что мы называем социальным джетлагом, и сбивают циркадные ритмы точно так же, как при смене часовых поясов», — объяснил он.Врач подчеркнул, что стабильный режим дня не только помогает легче засыпать, но и способствует укреплению здоровья. Патель также сослался на исследования, доказавшие, что приведение режима сна в соответствие с естественным циркадным ритмом человека улучшает качество сна и повышает бдительность в дневное время.

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