Названа рыба, которую опасно есть из-за тяжёлых металлов

Эта рыба, вопреки своей популярности среди любителей здорового питания, может быть опасна для здоровья при частом употреблении. Речь идёт о тунце, рассказал в беседе с NEWS.ru врач-кардиолог Андрей Кондрахин.По словам специалиста, из-за длительного срока жизни и крупных размеров эта рыба накапливает в организме высокие концентрации свинца и других тяжёлых металлов. Чем дольше живёт особь и чем больше она набирает массу, тем выше содержание вредных веществ в её мясе.«Тяжёлые металлы вредны для организма, поэтому тунец в рационе допустим только в небольших количествах», — подчеркнул кардиолог.Эксперт рекомендует включать эту рыбу в меню лишь изредка и строго ограниченными порциями, чтобы избежать накопления токсинов в собственном организме.

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