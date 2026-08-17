Названа рыба, которую опасно есть из-за тяжёлых металлов
По словам специалиста, из-за длительного срока жизни и крупных размеров эта рыба накапливает в организме высокие концентрации свинца и других тяжёлых металлов. Чем дольше живёт особь и чем больше она набирает массу, тем выше содержание вредных веществ в её мясе.
«Тяжёлые металлы вредны для организма, поэтому тунец в рационе допустим только в небольших количествах», — подчеркнул кардиолог.
Эксперт рекомендует включать эту рыбу в меню лишь изредка и строго ограниченными порциями, чтобы избежать накопления токсинов в собственном организме.
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