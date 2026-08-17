Учёные нашли простой способ снизить риск ухудшения памяти в будущем

Физическая активность и здоровый уровень сахара в крови в среднем возрасте могут быть связаны с более медленным снижением когнитивных способностей в дальнейшем. К такому выводу пришли исследователи UT Health San Antonio, академического медицинского центра Техасского университета в Сан-Антонио, изучив связь между сердечно-сосудистым здоровьем и изменениями мышления у представителей разных этнических групп.Исследование обращает внимание на период жизни, который может иметь особое значение для последующего состояния мозга. Учёные уже располагают данными о том, что сердечно-сосудистые проблемы в среднем возрасте способны повышать вероятность когнитивного снижения и деменции, однако влияние отдельных факторов здоровья может различаться между популяциями.В новом анализе исследователи изучили данные 402 человек из Сан-Антонио. 52% участников были латиноамериканцами, остальные относились к белым, не являющимся испаноязычными; средний возраст участников составлял 57,9 года, а 58,5% составляли женщины. Особое внимание авторы уделили тому, как показатели сердечно-сосудистого здоровья в среднем возрасте соотносились с изменениями когнитивных способностей спустя годы. Полученные результаты показали, что характер такой связи не был одинаковым для всех участников и зависел от этнической принадлежности.У испаноязычных участников наиболее заметной оказалась связь между физической активностью и темпом когнитивного снижения. У не-латиноамериканских белых участников, напротив, более выраженная связь наблюдалась с уровнем глюкозы натощак.«Улучшая сердечно-сосудистое здоровье за счёт изменяемых изменений образа жизни, существует потенциал существенно облегчить общественное бремя болезни Альцгеймера и других деменций, особенно в группах высокого риска», — сказала Клаудия Сатисабаль, доктор философии, доцент кафедры наук о здоровье населения UT Health San Antonio и Института Гленна Биггса по болезни Альцгеймера и нейродегенеративным заболеваниям, где она возглавляет ядро по нейронауке населения.Клаудия Сатисабаль является со-старшим автором исследования вместе с Чен-Пин Вангом, доктором философии, доцентом кафедры наук о здоровье населения. Работа получила название «Лонгитюдная связь между сердечно-сосудистым здоровьем среднего возраста и когнитивными изменениями в биэтнической когорте» и была опубликована 23 июля в журнале *Alzheimer's & Dementia: Behavior and Socioeconomics of Aging*.Авторы исследования связаны с Институтом Гленна Биггса либо с Университетом Техаса в Рио-Гранде-Вэлли. Работа была посвящена не только общему уровню сердечно-сосудистого здоровья, но и отдельным составляющим этого показателя.Почему здоровье сердца важно для мозгаС увеличением продолжительности жизни и ростом доли пожилых людей возрастает и распространённость заболеваний, связанных со старением. В исследовании отмечается, что в США в настоящее время 6,7 миллиона человек страдают болезнью Альцгеймера. При этом всё больше исследований указывает на то, что значительная часть факторов риска когнитивного снижения и деменции потенциально поддаётся изменению. Последние оценки, приведённые авторами, показывают, что почти 40% случаев болезни Альцгеймера могут быть связаны с такими факторами.Сердечно-сосудистое здоровье в этом контексте рассматривается как один из важных элементов здорового старения мозга. Состояние сосудистой системы и связанные с ним факторы могут иметь значение для сохранения когнитивных функций в более позднем возрасте. Одним из распространённых способов комплексной оценки сердечно-сосудистого здоровья является система Life's Simple 7, или LS7, разработанная Американской кардиологической ассоциацией. Она позволяет объединить несколько показателей здоровья в единую систему оценки.LS7 включает три поведенческих фактора: здоровое питание, отказ от курения и физическую активность. Кроме того, система учитывает четыре показателя здоровья — артериальное давление, индекс массы тела, общий холестерин и уровень глюкозы натощак. Предыдущие исследования уже связывали более строгое соблюдение критериев LS7 с лучшими когнитивными функциями, более здоровым состоянием мозга и меньшим риском деменции. Однако характер этих взаимосвязей, судя по данным предыдущих работ, может различаться между разными группами населения.Именно этот вопрос стал одним из центральных в новом исследовании. Авторы попытались определить, какие конкретные составляющие сердечно-сосудистого здоровья связаны с когнитивными изменениями у представителей двух этнических групп.Особое внимание — латиноамериканскому населениюНеобходимость изучения таких различий связана в том числе с неодинаковой нагрузкой, которую болезнь Альцгеймера и другие деменции создают для разных групп населения. Пожилые латиноамериканцы сталкиваются с непропорционально большим бременем болезни Альцгеймера и связанных с ней деменций. Согласно приведённым в исследовании данным, около 14% взрослых латиноамериканцев в возрасте 65 лет и старше страдают болезнью Альцгеймера. Для сравнения, среди пожилых не-латиноамериканских белых этот показатель составляет около 10%.Отдельно исследователи отмечают положение мексикано-американцев, которые являются крупнейшей латиноамериканской группой населения в США. У этой группы особенно высокие показатели диабета, ожирения и дислипидемии — состояний, способных увеличивать риск деменции. Поэтому физическая активность и другие изменяемые факторы здоровья могут иметь особое значение при рассмотрении будущего когнитивного старения. Однако исследование одновременно показывает, что нельзя автоматически считать один и тот же показатель одинаково значимым для всех этнических групп.Как проводилось исследованиеДля нового анализа учёные использовали данные участников San Antonio Heart Study, которые позднее были включены в San Antonio Longitudinal Study of Aging. Показатели сердечно-сосудистого здоровья участников оценивались с использованием результатов системы LS7. Когнитивные способности измерялись до четырёх раз в течение периода наблюдения. Для этого применялся Мини-психический тест — установленный 11-вопросный скрининговый инструмент, оценивающий память, внимание и мышление.Таким образом, исследователи могли анализировать не только состояние участников в определённый момент времени, но и изменения когнитивных способностей. Такой продольный подход позволил сосредоточиться на скорости когнитивного снижения. Для оценки взаимосвязей между сердечно-сосудистыми факторами и изменениями когнитивных функций исследовательская команда использовала обобщённые модели уравнений. В статистических моделях учитывались возраст, пол, доход и образование.Учёные также провели анализ чувствительности, чтобы оценить возможное влияние потери участников в ходе исследования. Эти дополнительные статистические проверки были необходимы для того, чтобы определить, могли ли люди, прекратившие участие, повлиять на полученные результаты.Физическая активность оказалась особенно важнаОдним из наиболее заметных результатов стало различие в связи физической активности с когнитивным старением. Среди мексиканских американцев участие в любой физической активности, в отличие от малоподвижного образа жизни, было особенно связано с более медленным когнитивным снижением. Важной особенностью этого результата является именно формулировка «любой физической активности». Полученные данные в представленном исследовании не позволяют утверждать, что для защиты когнитивных функций необходим какой-либо конкретный объём или определённая интенсивность тренировок.Исследование показывает статистическую связь между участием в физической активности и более медленным темпом когнитивного снижения у мексиканских американцев. При этом авторы подчёркивают необходимость дальнейшего изучения этих результатов на более крупных выборках.«Наши результаты показывают, что участие в любом уровне физической активности и потенциальное поддержание оптимального уровня глюкозы натощак в среднем возрасте связаны с значительно более медленным темпом когнитивного снижения в позднем возрасте», — сказала Джанетт Васкес, доктор философии, первый автор исследования и ныне старший постдокторант Института Гленна Биггса.По словам Джанетт Васкес, результаты не следует рассматривать как одинаковые для всех этнических групп. Поскольку выявленные взаимосвязи различались, необходимы дальнейшие исследования с более крупными выборками, чтобы воспроизвести обнаруженные различия.Уровень глюкозы показал другую картинуЕщё одним значимым показателем стала глюкоза натощак. Этот показатель отражает количество сахара в крови после периода голодания продолжительностью от 8 до 12 часов. Для не-латиноамериканских белых участников уровень глюкозы натощак в пределах 126 миллиграммов на децилитр и ниже был связан с более медленной скоростью когнитивного снижения. Таким образом, именно этот показатель оказался наиболее заметным среди рассматриваемых факторов в данной группе.Результат отличается от наблюдений, сделанных в отношении физической активности у испаноязычных участников. В одной группе наиболее выраженная связь наблюдалась с активностью, а в другой — с уровнем глюкозы натощак. Это различие является одной из ключевых особенностей исследования. Оно показывает, что понятие «сердечно-сосудистое здоровье» нельзя рассматривать как полностью однородный набор факторов, одинаково влияющих на когнитивное старение различных групп населения.При этом исследование не утверждает, что физическая активность не имеет значения для не-латиноамериканских белых или что уровень глюкозы не важен для мексиканских американцев. Полученные результаты говорят о том, какие конкретные показатели продемонстрировали наиболее выраженную связь с когнитивными изменениями в изученных группах.Что означают результатыГлавный вывод работы заключается в том, что состояние сердечно-сосудистого здоровья в среднем возрасте может иметь долгосрочную связь с когнитивным старением. Причём эта связь может проявляться спустя годы и различаться в зависимости от этнической принадлежности. Для мексиканских американцев особенно заметной оказалась связь физической активности с более медленным когнитивным снижением. Для не-латиноамериканских белых участников аналогичная связь была обнаружена в отношении более низкого уровня глюкозы натощак в пределах указанного показателя.Такие результаты важны ещё и потому, что рассматриваемые факторы относятся к изменяемым аспектам здоровья. Физическая активность и поддержание оптимального состояния показателей сердечно-сосудистого здоровья являются направлениями, которые потенциально могут быть включены в стратегии профилактики. Однако сами данные не дают оснований превращать выявленные статистические связи в доказательство прямой причинности. Исследование показывает ассоциации между состоянием здоровья в среднем возрасте и последующими когнитивными изменениями, а авторы подчёркивают необходимость дополнительных исследований.Особенно важным остаётся вопрос воспроизводимости различий между этническими группами. Исследование было проведено на 402 участниках из Сан-Антонио, поэтому для подтверждения результатов нужны более крупные выборки и дальнейшее наблюдение. Тем не менее работа добавляет новые данные к представлению о том, что профилактика когнитивного снижения может начинаться задолго до пожилого возраста. Средний возраст в данном случае рассматривается не как промежуточный этап, который можно игнорировать, а как период, когда состояние сердечно-сосудистого здоровья уже может быть связано с будущим состоянием когнитивных функций.Исследователи подчёркивают, что важность отдельных факторов может отличаться между популяциями. Поэтому будущие стратегии поддержания здоровья мозга, вероятно, должны учитывать не только общие рекомендации, но и особенности различных групп населения. В целом результаты UT Health San Antonio указывают на связь между физической активностью, уровнем глюкозы натощак и темпами когнитивного старения, причём характер этих связей оказался неодинаковым. Работа усиливает аргумент в пользу внимания к сердечно-сосудистому здоровью в среднем возрасте и одновременно показывает, что универсального показателя, одинаково объясняющего когнитивное старение у всех групп, может не существовать.

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