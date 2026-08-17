Названа основная причина внезапного роста груди у мужчин

Врачи сети клиник «Семейная», эндокринолог Владимир Майоров и пластический хирург Александра Фролова, объяснили, почему в последние годы участились жалобы мужчин на растущую грудь, или гинекомастию.Майоров рассказал, что основной причиной внезапного роста грудных желез у мужчин является гормональный дисбаланс, при котором выработка мужского полового гормона тестостерона снижается, а женского — эстрогена — усиливается.«Спровоцировать гинекомастию могут и различные заболевания, например, хроническая болезнь почек, цирроз печени, гипертиреоз, опухоли яичек, гипофиза или надпочечников. Также причиной проблемы могут быть злоупотребление алкоголем (особенно пивом, которое содержит фитоэстрогены) и хронические стрессы, негативно сказывающиеся на работе эндокринных желез», — предупредил эндокринолог.Фролова добавила, что спровоцировать гинекомастию могут и некоторые лекарственные препараты. К ним, по ее словам, относятся препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, антибиотики и противогрибковые средства, некоторые психотропные препараты. «Одной из самых частых причин роста груди среди спортсменов являются анаболические стероиды. Искусственное повышение уровня тестостерона заставляет организм превентивно повышать уровень эстрогенов, что приводит к быстрой гинекомастии», — также отметила доктор.Врачи подчеркнули: если увеличение грудных желез произошло резко, появились болезненность, отек или уплотнения, из тканей выделяется жидкость, а кожа в области груди покраснела, мужчинам необходимо обратиться к специалисту.

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