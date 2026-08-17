Стоматолог рассказала, почему нельзя игнорировать кровоточивость дёсен

Кровоточивость дёсен — симптом, с которым хотя бы раз в жизни сталкивался практически каждый. Многие воспринимают это как норму, тем более зубы не болят, а кровь со временем перестаёт появляться. Однако такая беспечность может обернуться серьёзными последствиями, вплоть до потери зубов.В беседе с «Чемпионатом» врач-пародонтолог клиники «Все свои» Нелли Чобанян подчеркнула, если кровоточивость не связана со случайной травмой нитью или зубочисткой, это всегда сигнал о проблеме.«У здорового человека дёсны не кровоточат», — говорит эксперт.Чаще всего симптом указывает на развивающийся гингивит — воспаление десны. На этом этапе процесс ещё обратим и ограничен поверхностными тканями. Но если не принять мер, воспаление уходит глубже, перерастая в пародонтит: образуются пародонтальные карманы, повреждаются связки зуба, разрушается костная ткань. Итог — потеря зуба.Конечно, процесс растягивается на годы, но финал остаётся неизменным, напоминает эксперт. Главная причина гингивита — недостаточная или неправильная гигиена полости рта, из-за которой образуются мягкий налёт и твёрдый камень. Среди дополнительных факторов: неправильный прикус, травмирующие зубные конструкции, беременность, курение, диабет и приём некоторых препаратов.Чтобы остановить проблему, врач рекомендует три простых шага. Во-первых, пройти обучение гигиене на приёме у стоматолога. Во-вторых, раз в полгода посещать профессиональную чистку — не когда уже началась кровоточивость, а строго по графику. В-третьих, при уже имеющемся гингивите или более глубоких проблемах — сразу их устранять.

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