Врач назвал предупреждающие о приближении болезни Паркинсона ночные симптомы

Невролог, заведующий неврологическим отделением Юсуповской больницы Алексей Васильев перечислил ночные симптомы, предупреждающие о приближении болезни Паркинсона. О тревожных проявлениях этого недуга он поговорил с «Лентой.ру».По словам врача, одними из первых симптомов болезни Паркинсона могут быть разговоры и крики во сне, удары руками и ногами, резкие движения и падения с кровати. Он объяснил, что в быструю фазу сна, которую также называют REM-сном, мышцы обычно почти не двигаются. Но если этот механизм не срабатывает, человек не просто видит эмоциональный сон, а словно включается в него: он отбивается от кого-то, кричит, машет руками или пытается куда-то бежать.«Сам по себе такой симптом еще не означает болезнь. Однако современные исследования доказали, что расстройство поведения в фазе быстрого сна может за много лет предшествовать появлению некоторых нейродегенеративных заболеваний, прежде всего болезни Паркинсона, деменции с тельцами Леви и мультисистемной атрофии», — предупредил Васильев.Невролог добавил, что насторожиться стоит, если подобные эпизоды впервые начались во взрослом возрасте, стали регулярно повторяться и начали сочетаться с ухудшением обоняния, запорами, дрожанием рук или замедленность движений.

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