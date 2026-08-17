Кардиолог перечислил простые правила для здоровья сердца и мозга
Прежде всего врач посоветовал регулярно двигаться, поддерживать силу и подвижность, а в питании отдавать предпочтение простым продуктам и средиземноморскому рациону, ограничивая количество переработанной пищи. Кроме того, важно регулярно проверять давление и проходить медицинские обследования, чтобы вовремя замечать изменения в состоянии здоровья.
«Как насчет того, чтобы добавить в жизнь больше удовольствия? Позитивный настрой и круг людей, которые вас поддерживают, тоже важны», — отметил Барин.
Он также призвал следить за достаточным употреблением воды, поскольку она важна для работы почек, кровообращения и поддержания нормального давления.
Для профилактики возрастных изменений мозга специалист предложил поддерживать равновесие и мышечную силу, постоянно осваивать новые навыки, общаться и сохранять социальную активность. Кроме того, важно следить за здоровьем зубов, соблюдать гигиену и своевременно делать необходимые прививки, поскольку инфекции и хроническое воспаление могут негативно влиять на организм.
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