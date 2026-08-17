Фитнес-эксперт рассказала, снижает ли растяжка перед тренировкой силу и скорость

Преподаватель фитнес-школы Evotren Анна Мацкевич рассказала «Чемпионату», снижает ли растяжка перед тренировкой силу и скорость. Мы привыкли думать, что перед занятием нужно как следует потянуться. Кажется, что статичная растяжка убережёт от травм и подготовит тело к работе, но физиология устроена иначе.«Долгая растяжка расслабляет нервную систему и делает мышечные волокна податливыми, но именно это мешает им на старте. Если вы тянете мышцу перед силовой нагрузкой или бегом, она временно теряет свою естественную упругость. Волокна чрезмерно расслабляются, из-за чего ваша реальная сила и скорость на некоторое время снижаются. Телу становится гораздо сложнее выдать быстрое и мощное усилие», — сказала эксперт.Перед началом занятия организму нужно не расслабление, а активное включение в работу. Вместо того чтобы замирать в позах для растяжки, сделайте динамическую разминку. Лёгкие махи, суставные вращения и спокойные приседания мягко разогреют ткани и подготовят суставы без потери мышечного тонуса.А вот статичную растяжку лучше оставить на финал тренировки. Именно после нагрузки тёплые и уставшие мышцы действительно нуждаются в том, чтобы плавно снять накопленное напряжение. Так она станет бережным инструментом для восстановления, а не тем процессом, который незаметно крадёт ваши силы.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки