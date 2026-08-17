Врач Павлова: привычка пить кофе с молоком может привести к жировому валику на талии

Врач-эндокринолог Зухра Павлова: пристрастие к подслащенному кофе с молоком может спровоцировать появление лишнего веса.Зачастую излишки жира возникают в тесной связи с привычкой есть мучное и сладкое. Но врач Павлова предупреждает: лишний вес может быт даже у людей, не злоупотребляющих этими продуктами, но при этом пьющих кофе с молоком. Медик сообщила в Telegram, что некоторые пищевые привычки могут способствовать жиру на талии гораздо существеннее, чем употребление сахара. Одна из таких привычек – питье кофе.По словам Павловой, многие люди добавляют в кофе молоко или сливки и разные подсластители, что делает напиток источником большого количества «жидких калорий».«В черном кофе американо или в эспрессо ноль калорий. Зато самый маленький капучино с нежирным молоком и без сахара – это уже 50 килокалорий. Две кофейные кружки в день с молоком и сиропом обернутся за неделю двумя тысячами лишних килокалорий», - предупредила врач.Зухра Павлова заявила, что привычка пить такой кофе с молоком может привести к жировому валику на талии.В свою очередь, хирург Марк Гадзиян добавил, что «жидкие калории» необходимо учитывать при употреблении любых напитков. Кроме того, к жировым отложениям на талии может вести привычка употреблять в большом количестве хлеб, в первую очередь, белый.

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