Названа оптимальная частота смены зубной щетки

Биолог Дмитрий Сафонов рассказал, как часто надо менять зубную щетку, чтобы сохранить здоровье ротовой полости.Сафонов назвал оптимальной частотой смены зубной щетки раз в три месяца, но при условии, что человек ничем не болел в течение всего периода ее использования. Например, после перенесенного ОРВИ, коронавируса, герпеса или фарингита средство гигиены надо сменить, чтобы снизить риск повторного заражения.Если же здоровый человек меняет щетку реже чем раз в три месяца, у него возрастает вероятность развития проблем со здоровьем. «На щетинках скапливаются бактерии, которые присутствуют в полости рта. Это различные стрептококки, грибки, Candida. Воспаление может появиться даже у здорового человека, если долго не менять щетку», — пояснил биолог.При этом Сафонов отметил, что хранить зубную щетку надо исключительно в вертикальном положении в сухом стакане. Он предупредил, что в закрытой емкости создается среда для размножения бактерий на щетке.

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