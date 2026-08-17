Названа оптимальная частота смены зубной щетки
Сафонов назвал оптимальной частотой смены зубной щетки раз в три месяца, но при условии, что человек ничем не болел в течение всего периода ее использования. Например, после перенесенного ОРВИ, коронавируса, герпеса или фарингита средство гигиены надо сменить, чтобы снизить риск повторного заражения.
Если же здоровый человек меняет щетку реже чем раз в три месяца, у него возрастает вероятность развития проблем со здоровьем. «На щетинках скапливаются бактерии, которые присутствуют в полости рта. Это различные стрептококки, грибки, Candida. Воспаление может появиться даже у здорового человека, если долго не менять щетку», — пояснил биолог.
При этом Сафонов отметил, что хранить зубную щетку надо исключительно в вертикальном положении в сухом стакане. Он предупредил, что в закрытой емкости создается среда для размножения бактерий на щетке.
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Добавил belyash в категорию Стоматология
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