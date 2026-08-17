Любителей холодного пива в жару предупредили о тяжелых последствиях

Психиатр-нарколог, основатель «Клиники доктора Калюжной» Марина Калюжная объяснила, какими тяжелыми последствиями грозит употребление даже некрепкого алкоголя в жару.Врач предупредила, что в жару алкоголь оказывает совершенно другое действие на организм, чем в холодное время года. «В жару человек сильнее потеет, а алкоголь лишь ускоряет этот процесс. Обезвоживание наступает вдвое быстрее, при этом чувство жажды притупляется. Отсюда главный парадокс лета: холодное пиво не утоляет жажду — оно освежает на минуту, а через час забирает больше жидкости, чем принесло», — предостерегла Калюжная.Кроме того, по словам нарколога, алкоголь расширяет сосуды кожи, создавая ощущение прохлады, и при этом нарушает работу центра терморегуляции в мозге. В результате у опьяневшего человека тепловой удар развивается быстрее и протекает тяжелее, чем у трезвого. Сердце в этой ситуации работает на пределе, отметила врач. «Для человека с аритмией, гипертонией или лишним весом сочетание "жара плюс спиртное" — это реальный риск сосудистой катастрофы», — подчеркнула она.

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