С виду как черемуха, внутри – яд: в Кузбассе врач рассказал об опасных ягодах
В Кузбассе сейчас созревает крушина – кустарник, который легко перепутать с привычной черемухой. Особенно опасна такая ошибка для детей: свежие ягоды крушины токсичны и могут вызвать сильное отравление. Об этом предупредил токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов в своем телеграм-канале.
В народе крушину неспроста называют "волчьей ягодой". В ее коре и особенно свежих плодах содержатся вещества, обладающие выраженным слабительным действием. В высушенной коре их концентрация ниже, поэтому ее используют как лекарственное сырье. А вот свежие ягоды есть нельзя.
После употребления плодов могут появиться тошнота, рвота, сильная диарея и боли в животе. При большом количестве съеденных ягод существует риск обезвоживания. Тяжесть отравления зависит от количества плодов.
Есть несколько признаков, которые помогут распознать опасный кустарник.
Ягоды: у черемухи они собраны в свисающие кисти, а у крушины располагаются по одной или небольшими группами вдоль веток.
Цвет плодов: на крушине одновременно могут находиться зеленые, красные и уже черные ягоды – созревают они неравномерно.
Листья: у крушины они темно-зеленые, у черемухи обычно имеют более светлый, оливковый оттенок.
Кора: у крушины она серовато-бурая, гладкая, с небольшими светлыми точками.
Если ребенок или взрослый съел незнакомые лесные ягоды и после этого появились тошнота, рвота или диарея, токсиколог советует обратиться за медицинской помощью, и по возможности сохранить остатки ягод – это поможет специалистам определить, что именно съел человек.
Иллюстрация к статье:
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил valyuha в категорию Разное
Добавить комментарий