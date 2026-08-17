С виду как черемуха, внутри – яд: в Кузбассе врач рассказал об опасных ягодах

Врач рассказал кузбассовцам о ядовитом двойнике черемухи.В Кузбассе сейчас созревает крушина – кустарник, который легко перепутать с привычной черемухой. Особенно опасна такая ошибка для детей: свежие ягоды крушины токсичны и могут вызвать сильное отравление. Об этом предупредил токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов в своем телеграм-канале.В народе крушину неспроста называют "волчьей ягодой". В ее коре и особенно свежих плодах содержатся вещества, обладающие выраженным слабительным действием. В высушенной коре их концентрация ниже, поэтому ее используют как лекарственное сырье. А вот свежие ягоды есть нельзя.После употребления плодов могут появиться тошнота, рвота, сильная диарея и боли в животе. При большом количестве съеденных ягод существует риск обезвоживания. Тяжесть отравления зависит от количества плодов.Есть несколько признаков, которые помогут распознать опасный кустарник.Ягоды: у черемухи они собраны в свисающие кисти, а у крушины располагаются по одной или небольшими группами вдоль веток.Цвет плодов: на крушине одновременно могут находиться зеленые, красные и уже черные ягоды – созревают они неравномерно.Листья: у крушины они темно-зеленые, у черемухи обычно имеют более светлый, оливковый оттенок.Кора: у крушины она серовато-бурая, гладкая, с небольшими светлыми точками.Если ребенок или взрослый съел незнакомые лесные ягоды и после этого появились тошнота, рвота или диарея, токсиколог советует обратиться за медицинской помощью, и по возможности сохранить остатки ягод – это поможет специалистам определить, что именно съел человек.

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