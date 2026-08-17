Эндокринолог Нефедова рассказала о неспецифичных симптомах диабета второго типа

Эндокринолог Анна Нефедова: в качестве неспецифичных симптомов диабета могут возникать повышенная утомляемость, ощущение сухости во рту.ВОЗ прогнозирует резко увеличение числа людей, имеющих диабет второго типа, к наступлению 2050 года. Ключевой причиной «взрывного» роста в статистике диабетиков эксперты называют распространенность ожирения, об этом проинформировал журнал Lancet.Эндокринолог Анна Нефедова рассказала в интервью «Российской газете», что среди россиян есть много диабетиков, не знающих о своем диагнозе, поскольку люди не проходят диспансеризации, регулярных проверок своего здоровья. Говоря о риске сахарного диабета второго типа – самого распространенного – медик сообщила, что подверженность ему резко возрастает после 45 лет – особенно, если имеются проблемы с лишним весом. Также на склонность к диабету влияют такие факторы, как малоподвижность, наследственность, наличие гипертонии и сердечнососудистых заболеваний, повышенного уровня холестерина в крови. Имея такие нарушения, нужно проверяться, нет ли и диабета, утверждает эндокринолог Нефедова.Врач подчеркнула: диабет второго типа может проявляться неспецифичными симптомами. В их числе она назвала повышенную усталость и слабость, неожиданные скачки веса, участившееся мочеиспускание и чувство сухости на губах и во рту, часто возникающие инфекции, грибковые заболевания. Тем, кто замечает такие изменения у себя, следует проверить уровень сахара в крови и обратиться к врачу.

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