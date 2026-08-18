Врач сравнила пользу красных и зеленых яблок

Терапевт и диетолог Кэролин Ньюберри сравнила пользу красных и зеленых яблок. О разнице между фруктами этих цветов она поговорила с изданием USA Today.По словам врача, и зеленые, и красные яблоки содержат клетчатку, витамин C и калий. Кроме того, в этих фруктах есть антиоксиданты, но в зависимости от цвета кожуры они действуют на организм по-разному.«Антоцианы, содержащиеся в красных яблоках, полезны для здоровья сердца и мозга, а хлорофилл в зеленых яблоках помогает поддерживать здоровье клеток, снижая окислительный стресс. Поскольку в зеленых яблоках немного меньше сахара, они также чуть менее калорийны», — добавила Ньюберри.Если человек придерживается строгой диеты с низким содержанием сахара и углеводов, диетолог посоветовала отдавать предпочтение зеленым яблокам. Кроме того, Ньюберри порекомендовала не очищать яблоки от кожуры, так как большая часть клетчатки и антиоксидантов содержится именно в ней.

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