Врач Д'Амико: контроль давления и слуха может отсрочить старение мозга

После 40 лет для профилактики возрастных изменений мозга особенно важно регулярно контролировать артериальное давление и проверять слух, рассказал доктор Рэнди Д'Амико, нейрохирург из больницы Ленокс-Хилл. Слова эксперта цитирует New York Post.По словам специалиста, повышенное давление остается одним из наиболее недооцененных факторов риска для здоровья мозга. Гипертония повреждает сосуды и со временем может повышать вероятность инсульта и когнитивных нарушений, включая деменцию. Поэтому врач рекомендует регулярно измерять давление и при необходимости корректировать его вместе с лечащим специалистом.«Не менее важно следить за слухом. Нелеченное ухудшение слуха связано с повышенным риском деменции. Снижение слухового восприятия может ограничивать социальную активность и увеличивать нагрузку на мозг, поэтому проблемы со слухом не стоит списывать исключительно на возраст», — отметил эксперт.При этом нейрохирург подчеркнул, что здоровье мозга зависит не только от двух показателей. Он рекомендовал после 40 лет также регулярно проверять уровень холестерина и сахара в крови, поскольку нарушения обмена веществ и состояния сосудов влияют на риск заболеваний мозга.Кроме того, для поддержания когнитивных функций врач советует заниматься физическими упражнениями не менее 150 минут в неделю, выполнять силовые тренировки, спать по семь-девять часов, освоить техники управления стрессом, поддерживать социальные связи и развивать новые навыки.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки