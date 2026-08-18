Россиян предупредили о связанной со зрением головной боли

Плохо подобранные очки у взрослого человека, как правило, не повреждают глаза и не ведут к необратимому снижению зрения, но могут сильно ухудшать комфорт и качество жизни, в том числе провоцировать головную боль. Об этом заявила профессор, доктор медицинских наук, врач-офтальмолог Татьяна Шилова, сообщает RT.«Если сила линз, цилиндр или ось астигматизма определены неправильно, человек может ощущать затуманивание зрения, напряжение глаз, головную боль, головокружение, тошноту, двоение или трудности при переводе взгляда с близкого расстояния вдаль», — объяснила Шилова.Врач предупредила, что возможные искажения могут быть опасны при ответственной требующей точности работе, а также за рулем авто.Специалист рассказала, что проблема может быть не только в диоптриях. Важно и межзрачковое расстояние, и положение оптических центров линз. Если они подобраны неверно, глазам приходится постоянно компенсировать несоответствие, и это может вызывать зрительное утомление, головную боль и двоение.Также врач предостерегла от покупки готовых очков, так как они не учитывают астигматизм и прочие различия в зрении двух глаз, которое обычно требует разной коррекции. Она назвала готовые очки запасным вариантом для непродолжительного использования. Детям же их нельзя использовать вообще, предостерегла медик, так как их зрительная система пребывает в состоянии развития.

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