Молекула, обнаруженная в цитрусовых, может стать оружием для омоложения печени
Несмотря на химические токсины, с которыми ей приходится ежедневно бороться, печень удивительно молода благодаря своей уникальной способности к самовосстановлению. Однако даже верная печень не бессмертна. С возрастом организм стареет, и печень тоже стареет. По мере её старения она становится восприимчивой к различным формам жировой болезни печени.
А что, если бы существовал способ помочь вернуть стареющей печени ее молодое состояние?
В новом исследовании, опубликованном в журнале npj Aging, ученые приблизились к этой цели, используя соединение, содержащееся в цитрусовых, для замедления и даже обращения вспять признаков старения печени у мышей.
В ходе эксперимента группа исследователей под руководством первого автора и молекулярного биолога Чжао-Цин Шэня из Национального университета Ян Мин Цзяотун на Тайване исследовала гесперитин — природный флавоноид, содержащийся в лимонах, лаймах, апельсинах и других цитрусовых, — который, как было показано, обладает целым рядом потенциальных фармакологических свойств, включая различные противовоспалительные, омолаживающие и нейропротекторные свойства.
Ранее было установлено, что гесперитин является активатором гена CISD2 (или Cisd2 у мышей), связанного с долголетием, который, как известно, поддерживает здоровье печени и обмен веществ.
«В печени дефицит Cisd2 способствует развитию стеатогепатита [жировой болезни печени] и гепатоцеллюлярной карциномы [рака печени], тогда как повышенная экспрессия Cisd2 сохраняет молодой метаболический профиль и ослабляет возрастную дисфункцию печени», — объясняют исследователи в своей статье. «Примечательно, что экспрессия Cisd2 снижается с возрастом, что позволяет предположить, что восстановление его экспрессии может представлять собой многообещающую стратегию для замедления старения печени и предотвращения возрастных заболеваний печени».
Для проверки своей гипотезы исследователи в течение пяти месяцев ежедневно давали мышам естественного возраста (21 месяц) дозу гесперитина, в то время как контрольная группа получала неактивный заменитель.
В конце курса лечения уровень Cisd2 значительно снизился в печени контрольных животных (26 месяцев), но у старых мышей, получавших гесперитин ежедневно, уровень Cisd2 в печени был сопоставим с уровнем у молодых мышей в возрасте всего трех месяцев. Также снизились показатели нескольких других маркеров старения и ухудшения функции печени, включая жировые отложения, поврежденные клетки печени и воспаление.
«В совокупности эти результаты демонстрируют, что потребление гесперитина уменьшает патологические повреждения печени и замедляет старение печени у старых мышей, причем этот эффект тесно коррелирует с повышением экспрессии Cisd2», — пишут исследователи.
Анализ РНК-секвенирования для сравнения активности генов показал, что цитрусовое соединение сместило экспрессию генов у обработанных животных в сторону более молодого состояния, обратив вспять ряд возрастных изменений экспрессии генов, наблюдавшихся у контрольных животных.
В отдельном эксперименте было показано, что мыши, генетически модифицированные таким образом, чтобы у них отсутствовал Cisd2 в основных функциональных клетках печени (в результате чего признаки плохого состояния печени проявлялись уже в трехмесячном возрасте), не реагировали на лечение гесперитином.
Это подтверждает идею о том, что в клетках печени мышей действие цитрусового соединения в значительной степени зависит от Cisd2 и в его отсутствие в основном неэффективно, хотя исследователи также обнаружили некоторые изменения, не зависящие от Cisd2.
По словам исследователей, гесперитин, по-видимому, действует через сигнальный путь, включающий два разных белка, называемых Hmgcs2 и Ppar?, которые вместе повышают активность Cisd2.
Хотя потребуется еще много исследований, чтобы выяснить, может ли гесперитин безопасно оказывать аналогичное воздействие на здоровье печени человека, зачатки этого механизма, возможно, уже существуют.
В ходе исследования группа ученых проанализировала образцы неповрежденной ткани печени от 80 пациентов, перенесших операцию по поводу рака печени или доброкачественных опухолей, и обнаружила, что экспрессия PPAR? и CISD2 снижается с возрастом в тканях печени человека.
Само по себе это ничего не доказывает, но предполагает, что снижение активности Cisd2 , наблюдаемое у мышей, может происходить и у пожилых людей. И если это так, то, возможно, активация этого сигнального пути с помощью гесперитина может помочь омолодить и печень человека.
Учитывая все, что делает для нас печень, мы просто обязаны узнать, что она собой представляет.
«В совокупности эти результаты убедительно свидетельствуют о том, что гесперитин является мощным средством для омоложения печени, и закладывают основу для будущих клинических вмешательств с использованием гесперитина в качестве мощного активатора Cisd2 и в качестве функционального продукта питания, получаемого из кожуры цитрусовых», — пишут исследователи. «Гесперитин, содержащийся в кожуре цитрусовых и других источниках, потенциально способен замедлить старение печени (или омолодить стареющую печень), а также помочь в борьбе с возрастной жировой болезнью печени».
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