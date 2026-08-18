Молекула, обнаруженная в цитрусовых, может стать оружием для омоложения печени

Печень — один из самых удивительных органов в человеческом организме. Этот многозадачный механизм выполняет около 500 жизненно важных функций, включая переработку питательных веществ и фильтрацию вредных веществ из нашей крови.Несмотря на химические токсины, с которыми ей приходится ежедневно бороться, печень удивительно молода благодаря своей уникальной способности к самовосстановлению. Однако даже верная печень не бессмертна. С возрастом организм стареет, и печень тоже стареет. По мере её старения она становится восприимчивой к различным формам жировой болезни печени.А что, если бы существовал способ помочь вернуть стареющей печени ее молодое состояние?В новом исследовании, опубликованном в журнале npj Aging, ученые приблизились к этой цели, используя соединение, содержащееся в цитрусовых, для замедления и даже обращения вспять признаков старения печени у мышей.В ходе эксперимента группа исследователей под руководством первого автора и молекулярного биолога Чжао-Цин Шэня из Национального университета Ян Мин Цзяотун на Тайване исследовала гесперитин — природный флавоноид, содержащийся в лимонах, лаймах, апельсинах и других цитрусовых, — который, как было показано, обладает целым рядом потенциальных фармакологических свойств, включая различные противовоспалительные, омолаживающие и нейропротекторные свойства.Ранее было установлено, что гесперитин является активатором гена CISD2 (или Cisd2 у мышей), связанного с долголетием, который, как известно, поддерживает здоровье печени и обмен веществ.«В печени дефицит Cisd2 способствует развитию стеатогепатита [жировой болезни печени] и гепатоцеллюлярной карциномы [рака печени], тогда как повышенная экспрессия Cisd2 сохраняет молодой метаболический профиль и ослабляет возрастную дисфункцию печени», — объясняют исследователи в своей статье. «Примечательно, что экспрессия Cisd2 снижается с возрастом, что позволяет предположить, что восстановление его экспрессии может представлять собой многообещающую стратегию для замедления старения печени и предотвращения возрастных заболеваний печени».Для проверки своей гипотезы исследователи в течение пяти месяцев ежедневно давали мышам естественного возраста (21 месяц) дозу гесперитина, в то время как контрольная группа получала неактивный заменитель.В конце курса лечения уровень Cisd2 значительно снизился в печени контрольных животных (26 месяцев), но у старых мышей, получавших гесперитин ежедневно, уровень Cisd2 в печени был сопоставим с уровнем у молодых мышей в возрасте всего трех месяцев. Также снизились показатели нескольких других маркеров старения и ухудшения функции печени, включая жировые отложения, поврежденные клетки печени и воспаление.«В совокупности эти результаты демонстрируют, что потребление гесперитина уменьшает патологические повреждения печени и замедляет старение печени у старых мышей, причем этот эффект тесно коррелирует с повышением экспрессии Cisd2», — пишут исследователи.Анализ РНК-секвенирования для сравнения активности генов показал, что цитрусовое соединение сместило экспрессию генов у обработанных животных в сторону более молодого состояния, обратив вспять ряд возрастных изменений экспрессии генов, наблюдавшихся у контрольных животных.В отдельном эксперименте было показано, что мыши, генетически модифицированные таким образом, чтобы у них отсутствовал Cisd2 в основных функциональных клетках печени (в результате чего признаки плохого состояния печени проявлялись уже в трехмесячном возрасте), не реагировали на лечение гесперитином.Это подтверждает идею о том, что в клетках печени мышей действие цитрусового соединения в значительной степени зависит от Cisd2 и в его отсутствие в основном неэффективно, хотя исследователи также обнаружили некоторые изменения, не зависящие от Cisd2.По словам исследователей, гесперитин, по-видимому, действует через сигнальный путь, включающий два разных белка, называемых Hmgcs2 и Ppar?, которые вместе повышают активность Cisd2.Хотя потребуется еще много исследований, чтобы выяснить, может ли гесперитин безопасно оказывать аналогичное воздействие на здоровье печени человека, зачатки этого механизма, возможно, уже существуют.В ходе исследования группа ученых проанализировала образцы неповрежденной ткани печени от 80 пациентов, перенесших операцию по поводу рака печени или доброкачественных опухолей, и обнаружила, что экспрессия PPAR? и CISD2 снижается с возрастом в тканях печени человека.Само по себе это ничего не доказывает, но предполагает, что снижение активности Cisd2 , наблюдаемое у мышей, может происходить и у пожилых людей. И если это так, то, возможно, активация этого сигнального пути с помощью гесперитина может помочь омолодить и печень человека.Учитывая все, что делает для нас печень, мы просто обязаны узнать, что она собой представляет.«В совокупности эти результаты убедительно свидетельствуют о том, что гесперитин является мощным средством для омоложения печени, и закладывают основу для будущих клинических вмешательств с использованием гесперитина в качестве мощного активатора Cisd2 и в качестве функционального продукта питания, получаемого из кожуры цитрусовых», — пишут исследователи. «Гесперитин, содержащийся в кожуре цитрусовых и других источниках, потенциально способен замедлить старение печени (или омолодить стареющую печень), а также помочь в борьбе с возрастной жировой болезнью печени».

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